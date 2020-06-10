В Петербурге со следующей недели откроют парикмахерские

В Петербурге с 15 июня разрешат работу парикмахерских, прачечных, химчисток, мастерских по ремонту обуви, ключей и других организаций сферы услуг. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.

Также планируется возобновить работу библиотек, мебельных салонов и разрешить спортивные занятия на открытом воздухе. Вице-губернатор отметил, что торговые центры пока останутся закрытыми. Летние кафе смогут открыться с 25 июня, на второй стадии снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Накануне губернатор города Александр Беглов рассказал, когда и как будут снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Весь процесс разделят на три этапа.