Бизнес призвал Беглова открыть торговые центры, «если он мужик». Губернатор поручил решить вопрос

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам договориться с Роспотребнадзором об открытии ресторанов и торговых центров с 27 июля. Об этом он заявил на заседании городского правительства, пишет ТАСС.

«В понедельник нужно сделать все, чтобы торговые центры и стационарные рестораны были открыты. Для этого в городе есть все. Бизнес бросать нельзя», — сказал Беглов в ответ на заявление вице-губернатора Евгения Елина о том, что эпидемиологическая обстановка в городе не позволит открыть ТЦ в ближайшие две недели.

«Сегодня или завтра поезжайте в Москву в Роспотребнадзор, если вы не можете с местным договориться. Докажите, что мы можем открыть торговые центры и рестораны, и привезите мне решение в четверг, самое позднее — пятницу. Если решение будет опять отрицательное, я сам поеду в субботу в Роспотребнадзор и буду решать там этот вопрос», — отметил губернатор.

Так Беглов отреагировал на вчерашнее заявление управляющего партнера Fort Group Максима Левченко, который призвал губернатора взять на себя «мужскую ответственность» и открыть ТЦ, которые остаются без работы уже четыре месяца.

«Александр Дмитриевич, я полагаю, что вы действительно мужик, который избирался людьми. За вас проголосовало по статистике больше 70% горожан, значит, вы всенародно избранный губернатор и вы можете принимать решения. Так вот я вас прошу: если вы мужик, если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность и дайте нам работать!» — сказал Левченко.

В Петербурге карантинные меры начали снимать с начала июня. 8 июня в городе заработали некоторые непродовольственные магазины, 15 июня — прачечные, химчистки и другие организации сферы услуг, а 29 июня открылись летние веранды кафе и маникюрные салоны.