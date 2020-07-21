Международные рейсы могут разрешить только из шести российских городов

На начальном этапе международное сообщение планируется разрешить рейсы из шести городов — Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленный главой Росавиации Александром Нерадько в правительство.

Такие ограничения хотят ввести, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России также собираются согласовать список стран, в которые можно будет вылетать, с территориальными подразделениями Роспотребнадзора в городах, откуда возобновится международное авиасообщение.

В каждом макрорегионе был выбран один крупный аэропорт, чтобы им могли пользоваться люди из близлежащих городов. В Москве все три аэропорта получат возможность обслуживать международные рейсы.

Глава Friendly Avia Support Александр Ланецкий, отметил, что от такой инициативы могут пострадать чартерные авиалинии, которые имеют сеть зарубежных авиарейсов из регионов России. Также возможно, что рейсы из небольших аэропортов до крупных будут организованы не везде.

Возобновлять международное авиасообщение в России планируют в два этапа — на втором Роспотребнадзор будет каждые две недели отслеживать ситуацию с коронавирусом и направлять в правительство список стран, в которые можно будет летать из международных аэропортов страны.

Запрет на международное авиасообщение продлен в России до 1 августа, а точная дата начала полетов за рубеж пока не известна. Тем не менее Турция уже объявила о возобновлении авиасообщения с Россией, а Air Serbia собирается начать полеты в Москву, Петербург и Краснодар с начала августа.