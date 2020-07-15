перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Атмосфера фильмов 90-х в новом клипе Beabadoobee 14:50
Мэйби Бэйби и Дора выпустили совместную песню 14:44
Idles/YouTube Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles
Страх перед обывателями в клипе «A Hymn» от британских панков Idles 14:06
«Бессмертный полк» могут перенести. Решение примут 16 июля Обновлено в 14:05
Первый онлайн-фестиваль подкастов «Слыш» пройдет 1 и 2 августа 13:46
Документальный фильм о рэпере Juice WRLD может выйти уже в этом году 13:20
Полицейские, изнасиловавшие девушку в служебной машине, получили от 6 до 6,5 лет колонии 13:03
Россия и Турция возобновляют авиасообщение 12:56
United Nations/Unsplash Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус 12:40
Оператор лондонского метро стер граффити Бэнкси на тему COVID-19 12:15
На Патриарших прудах в Москве отравили лебедя 11:50
В России отменили обязательный карантин для приезжающих из‑за рубежа 11:40
Леся Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в насилии. Яшин обвинения отрицает Обновлено в 11:18
Kelly Sikkema/Unsplash В России за сутки выявили 6422 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6422 случая заражения коронавирусом 11:08
Сериал «Шучу» с Джимом Кэрри отменили после второго сезона 10:40
Канье Уэст вышел из президентской гонки — СМИ 9:58
Нотр-Дам не станут осовременивать, а восстановят в историческом виде 9:56
Element5 Digital/Unsplash США решили не депортировать иностранных студентов
США решили не депортировать иностранных студентов 8:57
Индустрия фитнеса потеряла более 50 млрд рублей. Из‑за этого могут закрыть 70% клубов 4:01
Миниатюрная клоунесса Кэти Перри в новом клипе на песню «Smile» 3:29
Отключить рекламу

Россия и Турция возобновляют авиасообщение

Семён Гудошников
Сегодня в 12:56

Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

При этом источник РИА «Новости» в турецком Минтрансе сообщил, что точной даты возобновления полетов пока нет. Собеседник агентства в Turkish Airlines также заявил об отсутствии конкретных планов компании по старту полетов. «Рейсов на сегодня не запланировано», — отметил он.

Ранее Turkish Airlines заявила, что начнет летать с начала августа в шесть городов России: Москву, Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар. Ни правительство России, ни Росавиация эту информацию никак не прокомментировали.

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено 27 марта из‑за пандемии коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что запуск международных полетов Россия начнет обсуждать с другими странами 15 июля.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
биография
Игры разумов
Мел Гибсон и Шон Пенн работают над словарем английского языка
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Минтранс РФ
РИА Новости
Правительство РФ
Росавиация
Люди
Татьяна Голикова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить