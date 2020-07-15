Россия и Турция возобновляют авиасообщение

Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры страны.

При этом источник РИА «Новости» в турецком Минтрансе сообщил, что точной даты возобновления полетов пока нет. Собеседник агентства в Turkish Airlines также заявил об отсутствии конкретных планов компании по старту полетов. «Рейсов на сегодня не запланировано», — отметил он.

Ранее Turkish Airlines заявила, что начнет летать с начала августа в шесть городов России: Москву, Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар. Ни правительство России, ни Росавиация эту информацию никак не прокомментировали.

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено 27 марта из‑за пандемии коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что запуск международных полетов Россия начнет обсуждать с другими странами 15 июля.