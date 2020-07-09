Российские власти восстановят международное авиасообщение в два этапа

Российские власти собираются запустить авиасообщение с другими странами в два этапа, сообщает «Интерфакс».

Список стран для возобновления полетов на первом этапе подготовят Министерство иностранных дел, Роспотребнадзор и Росавиация. Для начала Роспотребнадзор должен разработать критерии оценки ситуации с коронавирусом в других странах, согласовать их с МИД и Росавивцией.

После этого Минтранс, МИД, Роспотребнадзор и Ростуризм совместно с «Аэрофлотом» подготовят порядок запуска международных рейсов. Минтранс также оценит обстановку в международных аэропортах и пассажирскую нагрузку на самолеты, однако срок этого поручения (8 июля) уже истек. Также россиян ждут особые меры безопасности по возвращении в родную страну — это может быть двухнедельный карантин или анализ на заражение коронавирусом.

В конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства. «Аэрофлот» после этого до 1 августа прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу.

В конце апреля владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью «Коммерсанту» заявил, что, по его мнению, полеты за границу возобновятся к апрелю 2021 года. Тем не менее недавно появилась информация, что авиасообщение с 15 странами восстановят уже 15 июля.