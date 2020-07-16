Air Serbia намерена возобновить полеты в Россию с 1 августа. Сербская авиакомпания запустила продажу билетов на ежедневные рейсы в Москву. Об этом пишет сайт для путешественников frequentflyers.ru.

Кроме того, авиаперевозчик начал продавать билеты на рейсы в Санкт-Петербург, которые будут осуществляться дважды в неделю. Также со 2 августа Air Serbia будет три раза в неделю летать в Краснодар.

Белград — хороший транзитный узел, позволяющий удобно добраться до многих городов Европы, отмечает frequentflyers.ru. Однако пока российских туристов не пускают в страны Евросоюза из‑за неблагополучной ситуации с коронавирусом.

Россия планирует запустить авиасообщение с другими странами в два этапа. На первом этапе предложено возобновить полеты в 13 стран: Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.