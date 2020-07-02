Росавиация продлила запрет на международные полеты из России до 1 августа 2020 года. До этого официальный запрет на полеты из‑за пандемии коронавируса Росавиация планировала снять 15 июля, пишет РБК.

Ведомство разослало аэропортам письмо, в котором также говорится о продлении запрета на въезд в Россию для иностранных граждан. «До 23.59 по местному времени 31 июля 2020-го действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме. Соответственно, жители России также не могут выезжать за пределы страны.

При этом издание отмечает, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц с 27 марта, когда Россия приостановила международные регулярные и чартерные рейсы из‑за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В июне Росавиация предложила Роспотребнадзору частично открыть международное сообщение, однако одобрение от ведомства пока не поступало. «После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — говорил министр транспорта Евгений Дитрих.

Несмотря на существующий запрет, «Аэрофлот» совершает рейсы в США, некоторые европейские страны, в Сеул и Тель-Авив. Рейсы оформлены как грузовые, но с разрешения Росавиации на них продаются билеты. При этом в «Аэрофлоте» отмечают, что билеты на них могут покупать только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения, — дипломаты, граждане этой страны, россияне с двойным гражданством или видом на жительство.

Самый дешевый билет без багажа в Рим (4 часа полета) стоит в зависимости от дня вылета 17–35 тыс. рублей, в Ниццу (4 часа) — 25,5 тыс. рублей, в Барселону (4,5 часа) — 18 тыс. рублей.