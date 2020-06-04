Павел Дуров призвал российские власти разблокировать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера. Об этом он написал в своем канале.

«Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — заявил Дуров.

Он также отметил, что за последние годы команда мессенджера усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, при этом не нарушая право пользователей на тайну личной переписки.

«Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних шести лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи», — добавил основатель Telegram.

В апреле депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили на рассмотрение в правительство законопроект, запрещающий блокировку Telegram в России. Они указывали, что мессенджером пользуются и сами власти, в том числе для информирования населения о распространении коронавируса. Минкомсвязи не поддержало этот законопроект.

Telegram заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом после того, как Павел Дуров отказался выдать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей.