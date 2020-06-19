Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram. «Поздравляю всех российских пользователей с этим позитивным изменением и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал основатель мессенджера в своем канале.
Он отметил, что разблокировка повысит скорость и стабильность работы мобильного приложения мессенджера на территории России. Кроме того, теперь без VPN будут доступны прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов.
«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — добавил Дуров.
Он поблагодарил всех россиян, которые пользовались Telegram, несмотря на его блокировку. По его мнению, именно эта поддержка стала одной из причин решения российских властей.
Вчера стало известно, что Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — написали представители ведомства.
В начале июня Павел Дуров призвал российские власти разблокировать мессенджер. Тогда он отметил, что за последние годы его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, при этом не нарушая право пользователей на тайну личной переписки.
После этого в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram. В нем говорилось, что государственные ведомства активно используют Telegram во время эпидемии COVID-19 «как один из своих основных информационных ресурсов в сети интернет».
Telegram заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом после того, как Павел Дуров отказался выдать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Несмотря на попытки ограничить доступ к мессенджеру, он все равно продолжал работать.