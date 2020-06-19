Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram. «Поздравляю всех российских пользователей с этим позитивным изменением и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал основатель мессенджера в своем канале.

Он отметил, что разблокировка повысит скорость и стабильность работы мобильного приложения мессенджера на территории России. Кроме того, теперь без VPN будут доступны прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов.

«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — добавил Дуров.

Он поблагодарил всех россиян, которые пользовались Telegram, несмотря на его блокировку. По его мнению, именно эта поддержка стала одной из причин решения российских властей.