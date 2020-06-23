В даркнете опубликовали базу с данными российских пользователей Telegram

В даркнете выложили базу с данными нескольких миллионов пользователей Telegram, сообщает «Код Дурова». Сколько человек оказались в базе, пока не известно. Однако файл с данными занимает примерно 900 мегабайт.

В базе сохранена информация о телефонных номерах и индивидуальных идентификаторах пользователей в мессенджере. Около 70% данных относятся к пользователям из Ирана, сообщили представители Telegram. Остальные 30% — из России.

В пресс-службе мессенджера заявили, что знают о существовании такой базы. Информация, попавшая в нее, собирается через встроенную функцию импорта контактов.

«Такие базы обычно содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — сказали в пресс-службе Telegram.

Большинство аккаунтов, оказавшихся в открытом доступе, неактуальны, считают в Telegram, поскольку в 2019 году были приняты меры, которые позволяют скрывать свой телефонный номер. Согласно сообщению пресс-службы, более 84% данных собраны до середины 2019 года. Не менее 60% записей содержит уже неактуальные данные, отметили в Telegram.

Роскомнадзор снял ограничение доступа к Telegram 18 июня. Дуров, комментируя это, заявил, что «подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм».

Telegram заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом после того, как Павел Дуров отказался выдать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Несмотря на попытки ограничить доступ к мессенджеру, он все равно продолжал работать.

Ранее Telegram запустил несколько новых функций, среди которых возможность сортировать и группировать чаты, каналы и боты. Все изменения появились в новой версии мессенджера 6.0.