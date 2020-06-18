Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram. На сайте ведомства сообщается, что такая договоренность достигнута с Генпрокуратурой.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется 2500 материалов, пропагандирующих суицидальное поведение, 1300 материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов, пропагандирующих употребление наркотиков и рассказывающих о местах их приобретения, 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В начале июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти разблокировать мессенджер. Тогда он отметил, что за последние годы его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, при этом не нарушая право пользователей на тайну личной переписки.

После этого в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram. В нем говорилось, что государственные ведомства активно используют Telegram во время эпидемии COVID-19 «как один из своих основных информационных ресурсов в сети Интернет».

Telegram заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом после того, как Павел Дуров отказался выдать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Несмотря на попытки ограничить доступ к мессенджеру, он все равно продолжал работать.