Глава СВР Нарышкин заявил, что задержание Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал задержание бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие», — сказал он.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали несколько дней назад. Его подозревают в передаче чешским спецслужбам данных о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Суд арестовал Сафронова на два месяца, обвинение ему предъявят 13 июля.

Сафронов отверг свою причастность к госизмене. Вчера «Коммерсант» писал, что СВР следила за перепиской журналиста. Возможно, именно от нее ФСБ получила информацию о том, что Сафронов якобы передавал секретные данные иностранным спецслужбам.

Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где писал о российском военно-промышленном комплексе, космической промышленности и военно-техническом партнерстве с другими странами. В апреле 2019 года его уволили из «Коммерсанта» после статьи о предстоящем уходе со своего поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с журналистом из издания ушел весь отдел политики.

После этого Сафронов работал в «Ведомостях», откуда уволился сразу после назначения на пост главреда Андрея Шмарова. Советником гендиректора Роскосмоса Сафронов успел проработать всего пару месяцев — с 18 мая он возглавлял пиар-отдел госкорпорации.