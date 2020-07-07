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Иван Сафронов на допросе отверг свою причастность к госизмене

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:29

Задержанный по обвинению в госизмене советник главы Роскосмоса и бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов не признал вину в ходе допроса. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что отрицает подозрение и что преступление он не совершал», — сообщил также источник «Интерфакса». Пока Сафронов находится в статусе подозреваемого.

По словам собеседников ТАСС, официальное обвинение Сафронову должны предъявить в течение 10 дней. Сейчас его доставили в Лефортовский районный суд Москвы, где будет рассматриваться вопрос о мере пресечения; следствие настаивает на аресте.

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. В ФСБ заявили, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения, связанные с гостайной. В Роскосмосе, где экс-журналист несколько месяцев успел проработать в пиар-отделе, подчеркнули, что задержание не связано с работой Сафронова в компании.

После задержания Сафронова в Москве начались пикеты в его поддержку. В частности, с плакатом с надписью «Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова» вышла глава международного отдела «Коммерсанта» Елена Черненко. Ее задержала полиция.

Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где писал о российском военно-промышленном комплексе, космической промышленности и военно-техническом партнерстве с другими странами. В апреле 2019 года его уволили из «Коммерсанта» после статьи о предстоящем уходе со своего поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с журналистом из издания ушел весь отдел политики.

После этого Сафронов работал в «Ведомостях», откуда уволился сразу после назначения на пост главреда Андрея Шмарова. Советником гендиректора Роскосмоса Сафронов успел проработать всего пару месяцев — с 18 мая он возглавлял пиар-отдел госкорпорации.

На задержание Сафронова уже отреагировали многие его коллеги — журналисты Иван Голунов, Михаил Зыгарь, Ксения Болецкая и другие.

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