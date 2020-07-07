Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца. РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката пишет, что обвинение предъявят в понедельник, 13 июля.

Сегодня задержали бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщила ФСБ.

В Москве после задержания начались пикеты в поддержку Сафронова, более 20 человек задержали. Мы собрали реакцию медиасообщества на эту новость.