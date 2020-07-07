перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Alan Carr: Chatty Man/YouTube Kasabian признались, что причиной расставания с Томом Мейганом стало его нападение на бывшую невесту
Kasabian признались, что причиной расставания с Томом Мейганом стало его нападение на бывшую невесту Обновлено в 23:23
Адвокат: журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных Чехии 23:05
Режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет фильм с Анной Михалковой и Александром Яценко 22:45
Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста 22:30
Harry Styles/YouTube Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm
Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm 22:03
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца 21:49
Instagram добавил функцию закрепленных комментариев к постам 21:32
Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за отмененные билеты 21:27
В Москве задержали более 20 человек, вышедших на пикеты в поддержку журналиста Ивана Сафронова 21:19
Два вице-президента Ubisoft отстранены от работы за домогательства к коллегам 21:04
Kremlin.ru Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина
Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина 20:39
Воздушные шары Project Loon начали распространять сеть 4G. Пока только в Кении 20:25
Задержание Ивана Сафронова, снос Музея индустриальной культуры и другие новости дня 20:02 Дайджест
Правообладатели Ждуна подали в суд на «ВКонтакте» за стикеры с персонажем. Им отказали в иске 18:54
Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева 18:33
Delivery Club Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку. Им два месяца не платили за работу Обновлено в 18:20
Венецианский кинофестиваль сократил программу из‑за пандемии 18:17
В Школе культурологии ВШЭ рассказали о давлении со стороны руководства. Несколько человек уволились 18:17
В Москве снесли Музей индустриальной культуры 18:02
Иван Сафронов на допросе отверг свою причастность к госизмене 17:29
Отключить рекламу

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

Анастасия Цой
Сегодня в 21:49

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца. РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката пишет, что обвинение предъявят в понедельник, 13 июля.

Сегодня задержали бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщила ФСБ.

В Москве после задержания начались пикеты в поддержку Сафронова, более 20 человек задержали. Мы собрали реакцию медиасообщества на эту новость.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
трагикомедия
Идеальные незнакомцы
Семеро итальянцев говорят друг другу разоблачительную правду за ужином

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Ведомости
Роскосмос
НАТО
ФСБ
Люди
Иван Сафронов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить