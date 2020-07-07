Адвокат: журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных Чехии

Журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, действовавшим под руководством США. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

По его словам, следствие считает, что чешские спецслужбы завербовали Сафронова в 2012 году. В 2017 году Сафронов, по предположению СК, передал им данные о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством».

«Дело было возбуждено шестого числа, то есть вчера. Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сказал Павлов журналистам.

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца в связи с делом о госизмене. Обвинение обещали предъявить в понедельник. В Москве после задержания журналиста начались пикеты в его поддержкy, более 20 человек задержали. Мы собрали реакцию медиасообщества на эту новость.