В деле Ивана Сафронова присутствуют две экспертизы ФСБ о секретности, одна из которых датируется сентябрем 2019 года, а вторая — маем 2020 года. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на слова адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Защита, однако, не получила доступ к материалам экспертиз, которые во время заседания Лефортовского суда не представили. Ссылка на эти заключения есть в постановлении о возбуждении уголовного дела.

«[Следствие] ссылается на заключения от разных дат, которые подтверждают, что якобы [переданные, по версии ФСБ, Сафроновым сведения] — это секретно. <…> То, что следователи сейчас скрывают документы по делу, говорит о том, что они хотят скрыть связь обвинения с журналистской деятельностью Сафронова», — заявил Павлов.

О том, связано ли задержание журналиста и его уход из медиа, адвокат не ответил, сказав, «что не хочет гадать». Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, в ведомстве специально ждали, пока Сафронов уйдет из СМИ, чтобы его арест не вызвал такой огласки, как в случае с Иваном Голуновым в 2019 году. Также издание уточняет, что сотрудники ФСБ проверяют новых работников при устройстве в госкорпорацию, а без их разрешения Сафронова не могли взять на работу, которая, в частности, предполагает общение с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, имеющим доступ к гостайне.

Ранее сегодня защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении данных следствия по делу о госизмене. Журналист также отказался от дачи показаний на допросе, поскольку не захотел работать с адвокатом по назначению.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в передаче чешским спецслужбам данных о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Суд арестовал Сафронова на два месяца, обвинение ему предъявят 13 июля.