Защита Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении данных следствия

Адвокат Иван Павлов, который защищает бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, отказался дать подписку о неразглашении данных следствия по делу о госизмене. Об этом Павлов рассказал в эфире «Эха Москвы».

Адвокат отметил, что он и Сафронов дали только подписку о неразглашении гостайны, но поскольку они «не видели эту гостайну», то и «разглашать тут попросту нечего». По предположению Павлова, ФСБ хочет взять подписку о неразглашении данных следствия у людей из окружения Сафронова, чтобы «заткнуть рот».

Сафронов отказался от дачи показаний на допросе, поскольку не захотел работать с адвокатом по назначению, добавил представитель задержанного. «Своих адвокатов он встретил только в здании суда, когда его ввели. Причем следователь его лично затолкал в клетку», — заявил он.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в передаче чешским спецслужбам данных о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Суд арестовал Сафронова на два месяца, обвинение ему предъявят 13 июля.