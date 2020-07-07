В Москве задержали более 20 человек, вышедших на пикеты в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Список задержанных публикует «ОВД-инфо».

Большинство задержанных — журналисты, коллеги Сафронова. Среди них, к примеру, главный редактор издания «База» Никита Могутин, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко, журналистка «Таких дел» Анастасия Платонова, журналистка Reuters Полина Никольская, журналистка Алина Дидковская, работавшая с Сафроновым в «Ведомостях».

Также задержали Ксению Собчак в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». По ее словам, она приехала не стоять в пикете, а делать репортаж.