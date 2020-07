Канье Уэст зарегистрировал слоган «West Day Ever»

Рэпер Канье Уэст подал заявку на регистрацию слогана «West Day Ever» для продвижения обуви и одежды своего бренда. Как сообщает таблоид TMZ, Канье уже заполнил все необходимые для этого бумаги еще в конце июня.

Этот слоган — игра слов. В английском языке есть выражение Best Day Ever, оно переводится как «самый лучший день» (хотя версия Канье созвучна и Worst Day Ever — «самый худший день»).

Этот слоган Канье использовал 26 июня, когда анонсировал партнерство своего бренда Yeezy с брендом одежды GAP. Западная пресса уже строит предположения, что слоган также может быть связан с выдвижением Канье Уэста в президенты США в этом году — именно поэтому к рэперу приковано столько внимания, и даже такой шаг, как регистрация нелепо‑забавного слогана, расценивается пиар-ходом для предвыборной кампании.

Тем не менее для регистрации «West Day Ever» Канье заполнил все необходимые бумаги, а вот для выдвижения в президенты — нет. Выборы в США пройдут всего через четыре месяца, и во многих штатах регистрация кандидатов уже закрыта, так что пиар-ходом, возможно, окажется сама идея рэпера стать президентом (это уже предположили пользователи твиттера).

По итогам прошлого года Уэст оказался самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes. С помощью кроссовок Yeezy, выпущенных совместно с adidas, он заработал 150 млн долларов. Как раз недавно Канье Уэст показал новые кроссовки Yeezy 451. Также стало известно, что компания может начать выпускать косметику. В апреле Forbes признал Канье Уэста миллиардером, но тот с этой оценкой не согласился.