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Канье Уэст собрался стать президентом США, но в сети эту идею не оценили

Илья Голубев
Сегодня в 16:37

Рэпер Канье Уэст ко Дню независимости США 4 июля объявил, что собирается баллотироваться в президенты страны, хотя до выборов осталось всего четыре месяца.

Естественно, это решение вызвало бурное обсуждение в сети. Канье Уэста сразу же поддержал миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX. Многие поклонники рэпера и тролли радостно подхватили эту информацию и разнесли ее по соцсетям и СМИ, хотя в сети слышатся и голоса тех, кто против участия Канье в выборах.

Некоторые предполагают, что это пиар-ход перед выходом нового альбома рэпера, кто‑то — что это провокация и попытка разделить голоса сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена, чтобы Дональд Трамп был переизбран на второй срок. В сети уже начали шутить об изменениях в стране в случае избрания Канье президентом (меньшее, что ждет американцев в этом случае — Ким Кардашьян в роли первой леди страны).

Зарубежные соцсети и пресса «взорвались» после заявления Канье Уэста, эта новость стала одной из главных и обсуждаемых в интернете. Конечно, российские пользователи присоединились к активному обсуждению.

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