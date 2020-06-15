Бренд Канье Уэста Yezzy расширяет сертификацию — теперь под маркой можно будет выпускать декоративную косметику, лаки для ногтей, уход за кожей и волосами, парфюмерию, а также ароматические конусы и подушки.

Это не первая попытка Уэста попасть в косметическую нишу, где работает его жена Ким Кардашьян и ее сестры. В 2017 году Канье уже подавал документы на регистрацию косметического бренда Donda, названного в честь его матери, но запуск так и не состоялся.