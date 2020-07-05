Канье Уэст хочет стать президентом США. Его уже поддержал Илон Маск

Хотя многие пользователи твиттера и других соцсетей, куда быстро распространилась эта новость, скептически или иронично отнеслись к заявлению рэпера, он сразу нашел поддержку в лице влиятельных персон — например, эксцентричного миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска . «Полностью поддерживаю!», — тут же написал Маск в реплаях.

«Пора оправдать надежды Америки, поверить в Бога, объединить наши взгляды и построить свое будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!», — написал Канье.

Рэпер Канье Уэст объявил в своем твиттере, что собирается в этом году баллотироваться в президенты США — всего за четыре месяца до выборов.

Выборы в США пройдут 3 ноября, и предвыборная гонка в самом разгаре — главные кандидаты действующий президент страны Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден уже несколько месяцев ведут активную борьбы за получение статуса главы государства на следующие четыре года.

Точно не известно, что планирует Канье Уэст, и на самом ли деле он собирается принимать участие в выборах, но 21-кратный победитель «Грэмми» известен своей непоследовательностью, неоднозначными высказываниями и спонтанными решениями. Ему стоит поспешить с регистрацией на выборы — в некоторых штатах ее уже закрыли. Кроме того, в списки республиканцев или демократов он уже не попадет, так что ему придется вступить в гонку как независимому кандидату.

Кроме того, вопросы вызывает и программа Канье, которую он пока еще не представил. Рэпер поддерживает Дональда Трампа и не так давно даже заявил, что афроамериканцы, по его мнению, хотели оставаться в рабстве, раз столетиями не боролись за свободу (что, естественно, не правда).

О своем желании стать президентом он рассказал еще в прошлом ноябре — правда, Канье собирался баллотироваться в 2024 году. Тогда же рэпер пообещал на год сменить имя на Christian Genius Billionaire Kanye West (Христианин Миллиардер Гений Канье Уэст) в доказательство, что быть миллиардером — не стыдно.

По итогам прошлого года Уэст оказался самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes. С помощью кроссовок Yeezy, выпущенных совместно с adidas, он заработал 150 млн долларов. Как раз недавно Канье Уэст показал новые кроссовки Yeezy 451. Также стало известно, что компания может начать выпускать косметику. В апреле Forbes признал Канье Уэста миллиардером, но тот с этой оценкой не согласился.