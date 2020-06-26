Канье Уэст анонсировал коллаборацию своей компании Yeezy и бренда одежды Gap

Модная компания Канье Уэста Yeezy станет партнером бренда одежды Gap. Совместно они выпустят линейку Yeezy Gap, в которую войдут предметы одежды для женщин, мужчин и детей. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, линейку составят базовые предметы гардероба, купить которые можно будет по «приемлемым ценам». Договор включает в себя не только одну коллаборацию, но и полноценное сотрудничество брендов на протяжении десяти лет.

В Gap рассчитывают, что сделка позволит добиться через пять лет выручки в 1 млн долларов. По словам жены Канье Уэста Ким Кардашьян, для рэпера оформленная сделка — это сбывшаяся мечта.

Ранее Канье Уэст показал новые кроссовки Yeezy 451. Также стало известно, что компания рэпера может начать выпускать косметику. В апреле Forbes признал Канье Уэста миллиардером, но музыкант с такой оценкой не согласился.