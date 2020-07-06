Художник присвоил ж/д платформе в Ленобласти имя Кирилла Серебренникова

На станции художник расположил и другой арт-объект — черно-белое изображение режиссера с надписью «(М)ученик». Loketski признался, что в 2018 году был ошеломлен, увидев фильм «Ученик» Серебренникова. После этого он стал постоянным зрителем «Гоголь-центра» и несколько лет смотрел постановки театра запоем.

Петербургский уличный художник Loketski переименовал железнодорожную станцию «Лемболово» в Ленобласти в «Платформу им. К.Серебренникова ». Фотографию своей работы он выложил в инстаграме.

Художник также заявил, что считает худрука «Гоголь-центра» одним из лучших театральных режиссеров современной России и выразил надежду, что решение суда по делу «Седьмой студии» обжалуют.

26 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Его и других фигурантов дела — Юрия Итина и Алексея Малобродского — обязали выплатить Минкульту дополнительно почти 129 млн рублей. В интервью The Hollywood Reporter Серебренников заявил, что у него нет таких денег. Защита режиссера сперва хотела обжаловать приговор, но затем решила не подавать жалобу, объяснив это усталостью Серебренникова от судебных процессов.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении около 130 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».