Путин обратился к тем, кто проголосовал против поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам. На этот раз его обращение было приурочено к окончанию плебисцита по поправкам к Конституции, которые, согласно данным ЦИК, поддержали 77,92% избирателей. Трансляцию вел канал «Россия 24».

По словам президента, поправки к Конституции совершенствуют политическую систему, закрепляют социальные гарантии, укрепляют суверенитет, территориальную целостность и духовные ценности. О том, что они позволяют ему провести на посту президента еще два срока, Путин не упомянул.

Как считает глава государства, со времени распада Советского Союза прошло не так много времени, и современная Россия еще находится на стадии формирования. «Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов», — объяснил необходимость поправок Путин.

Затем он поблагодарил граждан страны за поддержку и доверие. Он также заявил, что понимает и тех, кто проголосовал против. «У нас еще много нерешенных проблем, это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью и безразличием. Многие живут трудно и сложно. Руководству страны кажется, что мы делаем все возможное, но жизнь показывает, что мы часто недорабатываем и должны действовать эффективнее», — отметил он.

Голосование по изменению Конституции продлилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центризбиркома, за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Некоторые участники плебисцита смогли проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок узнали, что их голос уже использовали. ЦИК серьезных нарушений на голосовании не зафиксировал.