«Скажем НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»

«И давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам — 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых — запугать свободомыслящих и творческих людей. Мир», — написал Оксимирон.

Рэпер Оксимирон призвал своих подписчиков в инстаграме (у него их более 2 млн) пойти с ним сегодня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора фигурантам дела «Седьмой студии». Также артист выступил против поправок к Конституции и попросил поклонников обязательно надеть все необходимые средства защиты от коронавируса.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело. Не так давно была проведена третья экспертиза по делу, она подтвердила хищения (предыдущие экспертизы факт растраты опровергли). Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее результатам.

Для руководителя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова обвинение запросило шесть лет лишения свободы. В своем последнем слове после прений Серебренников размышлял об искусстве и правде.