На ютьюбе появилась пародия на агитационные ролики за поправки в Конституцию

Ютьюб-канал «Маленький тлен» опубликовал видеопародию на агитационные ролики к поправкам в Конституцию. Действие в ролике, как и в оригинальных видео, происходит в альтернативном 2035 году, где поправки так и не приняли.
Герои пародии — российская семья из мужа, жены и их ребенка — сокрушаются по поводу того, что не проголосовали за принятие поправок в Конституцию. Из‑за этого главе семьи приходится регулярно проводить операции по смене пола, во дворе стоят контингенты НАТО, а нового президента так и не выбрали.
«Мы с ребятами поняли, что не можем оставаться в стороне от этой темы, и решили высказаться так, как умеем», — заявили авторы видео.
Ранее ЦИК призвал голосовать за Конституцию при помощи сексистского ролика, в котором мужчина просит жену «сделать хоть что‑нибудь полезное» и сходить проголосовать по поправкам.
В начале июня РИА ФАН выпустило видео, где необходимость поправок объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Позже пародию на этот ролик снял Иван Ургант, а оригинал видео начал блокировать ютьюб за дискриминационные высказывания.