перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника» из‑за шуток с блэкфейсом 22:36
Робот-тюлень помогает людям стать счастливее 22:10
petyaverzilov/Instagram Петра Верзилова оставили под арестом на 15 суток
Петра Верзилова оставили под арестом на 15 суток 21:47
«Яндекс» и фонд «Вера» запустили сбор денег, чтобы врачи хосписов могли добираться до пациентов 21:47
«Закулиска»: работникам МХТ имени Чехова урезали зарплаты 21:12
Акция в поддержку Серебренникова, сроки открытия кинотеатров и другие новости дня 20:56 Дайджест
На ютьюбе появилась пародия на агитационные ролики за поправки в Конституцию 20:53
HBO вернул в каталог «Унесенных ветром» и удалил эпизоды «Южного Парка» с пророком Мухаммедом 20:29
Робот Эрика сыграет главную роль в новом научно-фантастическом фильме «b» 19:53
Cyperpunk 2077/YouTube Открытый мир и много перестрелок в трейлере Cyberpunk 2077
Открытый мир и много перестрелок в трейлере Cyberpunk 2077 19:37
Помощница обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании 19:28
В Badoo разработали дикпик-детектор 18:52
Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, застреленного при задержании 18:40
«Аэрофлот» в условиях пандемии продолжил вывозить пассажиров за границу — под видом грузоперевозок 18:15
pivo_varov/Instagram Алексей Пивоваров уходит с поста главреда RTVI
Алексей Пивоваров уходит с поста главреда RTVI 18:02
Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне 18:00
Неделя моды в Париже в сентябре пройдет в традиционном формате 17:27
Журналист смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции. Теперь его хотят оштрафовать Обновлено в 17:15
На сайте «Вкусвилла» теперь можно заказать продукты для «Ночлежки» 17:09
«Приятно»: посмотрите новый клип группы We Даниеля Шейка 16:49
Отключить рекламу

На ютьюбе появилась пародия на агитационные ролики за поправки в Конституцию

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:53

Ютьюб-канал «Маленький тлен» опубликовал видеопародию на агитационные ролики к поправкам в Конституцию. Действие в ролике, как и в оригинальных видео, происходит в альтернативном 2035 году, где поправки так и не приняли.

Герои пародии — российская семья из мужа, жены и их ребенка — сокрушаются по поводу того, что не проголосовали за принятие поправок в Конституцию. Из‑за этого главе семьи приходится регулярно проводить операции по смене пола, во дворе стоят контингенты НАТО, а нового президента так и не выбрали.

«Мы с ребятами поняли, что не можем оставаться в стороне от этой темы, и решили высказаться так, как умеем», — заявили авторы видео.

Ранее ЦИК призвал голосовать за Конституцию при помощи сексистского ролика, в котором мужчина просит жену «сделать хоть что‑нибудь полезное» и сходить проголосовать по поправкам.

В начале июня РИА ФАН выпустило видео, где необходимость поправок объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Позже пародию на этот ролик снял Иван Ургант, а оригинал видео начал блокировать ютьюб за дискриминационные высказывания.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
21 мост
Высокоскоростной боевик про мстительного нью-йоркского копа
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Хантер Киллер
Джерард Батлер снова спасает президента
рок
Alt-J
Английские рок-звезды, в которых нет ничего звездного
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов

Другие материалы по темам

Теги
НАТО
Центризбирком России
РИА ФАН
Люди
Иван Ургант
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить