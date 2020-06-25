На ютьюбе появилась пародия на агитационные ролики за поправки в Конституцию

Ютьюб-канал «Маленький тлен» опубликовал видеопародию на агитационные ролики к поправкам в Конституцию. Действие в ролике, как и в оригинальных видео, происходит в альтернативном 2035 году, где поправки так и не приняли.

Герои пародии — российская семья из мужа, жены и их ребенка — сокрушаются по поводу того, что не проголосовали за принятие поправок в Конституцию. Из‑за этого главе семьи приходится регулярно проводить операции по смене пола, во дворе стоят контингенты НАТО, а нового президента так и не выбрали.