«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик в поддержку поправок в Конституцию

В пародии Иван Ургант забирает Дмитрия Хрусталева с канала ТНТ и шоу Comedy Woman, которое он раньше вел, на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». На выходе их встречает Александр Гудков, который достает из машины платье и говорит: «Будешь в этом сниматься, так смешнее». Ургант просит Хрусталева не расстраиваться, потому что теперь у него будет «настоящая, полноценная программа». В конце Ургант и Гудков тянутся друг к другу, чтобы поцеловаться, а на экране появляется надпись «Такой «Вечерний Ургант» ты хочешь?».

Несколько дней назад РИА ФАН выпустило ролик, который агитирует голосовать за поправки в Конституцию. В нем усыновленный из детдома мальчик расстраивается, когда узнает, что его новой семьей станет гей-пара. Вместе с ним приходят в шок и его бывшие воспитатели.

Действие видео происходит в 2035 году, и его авторы намекают, что усыновление детей однополыми парами станет в России нормой, если поправки в Конституцию не примут. Одна из поправок закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Актер, сыгравший в рекламе карикатурного персонажа-гея, сказал позже, что не поддерживает основную мысль ролика и сам будет голосовать против поправок в основной закон страны.

Пользователи социальных сетей раскритиковали агитационное видео, и в итоге оно стало причиной флешмоба #ДаВыберу (в ролике задавали вопрос «Такую Россию ты выберешь?»).

Два дня назад YouTube заблокировал ролик на одном из каналов за дискриминационные высказывания, однако в сети до сих пор можно найти его перезаливы.