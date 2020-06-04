YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея. Причиной блокировки называется нарушение правил сервиса в отношении дискриминационных высказываний.

На других ютьюб-каналах, однако, ролик по-прежнему доступен (раз, два, три). Его также до сих пор можно посмотреть в сообществе в «ВКонтакте» новостного агентства ФАН, которое создало агитационное видео.

Ролик появился в сети пару дней назад. В нем усыновленный из детдома мальчик расстраивается, когда узнает, что его новой семьей станет гей-пара. Вместе с ним приходят в шок и его бывшие воспитатели.

Действие видео происходит в 2035 году, и его авторы намекают, что усыновление детей гей-парами станет в России нормой, если поправки в Конституцию не примут. Одна из поправок закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины.

Актер, сыгравший в рекламе карикатурного персонажа-гея, сказал позже, что не поддерживает основную мысль ролика и сам будет голосовать против поправок в основной закон страны.