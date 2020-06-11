В Петербурге студентам предложили по 1000 рублей за агитацию о поправках в Конституцию

Студентам Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена предложили за гонорар в 1000 рублей агитировать за участие в голосовании о поправках к Конституции. Об этом написал в фейсбуке журналист «Эха Москвы в Петербурге» Сергей Кагермазов со ссылкой на слова студентки университета Веры Галаниной.

К посту Кагермазов прикрепил скриншоты из общего чата профкома РГПУ им. Герцена. По ним видно, что студентам предлагали агитировать за участие в голосовании при помощи официального приложения партии «Единая Россия» «Агитатор» — выкладывать в своих соцсетях «картинки по Конституции» 1–3 раза в неделю. За это обучающимся обещали заплатить по 1000 рублей.

Подобную подработку назвали «пиаром Конституции». По словам Кагермазова, студентам предлагали поучаствовать в агитации заместитель председателя профкома Кирилл Башев и помощница депутата петербургского Заксобрания Евгения Никольского Светлана Матвеева.

«Мне Матвеева в переписке ответила, что никого не агитировала голосовать «за» поправки, и сказала ее не беспокоить более. Депутат Никольский попросил перезвонить ему 15 июня», — написал Кагермазов.

По словам журналиста, из инструкции к приложению можно понять, что оно предназначено для настоящих партийных агитаторов, а одним из его функций является публикация однотипных сообщений во всех соцсетях, установленных на смартфоне.

«Задачи по агитации за голосование по поправкам к Конституции, тем более на возмездной основе, через приложение не ставились. Информированием в данном случае занимается исключительно Центризбирком. В свою очередь, «Единая Россия» как политическая партия в день голосования по поправкам направит своих наблюдателей на участки, для наблюдения за ходом голосования», — рассказали Кагермазову в пресс-службе «Единой России».

Ранее активисты требовали прекратить агитацию за поправки со стороны ЦИК. Центризбирком, как утверждали представители «Нет», не имеет права склонять избирателей голосовать за поправки, соответственно, на сайте о выборах должны быть только информационные материалы. ЦИК удалил агитацию.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи.

Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными, например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.