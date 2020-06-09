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Участники кампании «Нет» против поправок к Конституции пожаловались в ЦИК на сайт ЦИК

Илья Голубев
Сегодня в 17:16

Представители организации «Нет», выступающей против поправок к Конституции, подали в Центризбирком жалобу на запущенный им же сайт с информацией о голосовании. Об этом активисты написали в своем инстаграме.

«По закону ЦИК обязан информировать граждан о проведении голосования и не имеет права вести агитацию за любой из вариантов голосования. При этом государственный орган создал сайт, где идет очевидная агитация за поправки, в том числе представлены комментарии общественных деятелей, которые прямо призывают избирателей одобрить изменения в Конституцию», — написали активисты.

Ранее, 2 июня, участники кампании «Нет» отправили в ЦИК письмо с требованием выделить им время и рекламные площадки в СМИ для агитации против поправок к Конституции. Кампания направлена в первую очередь против обнуления сроков президента. В ЦИК заявили, что агитация против или за поправки к Конституции невозможна по закону, а само ведомство занимается только информированием.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи.

Среди поправок оказались такие, которые некоторые россияне посчитали спорными, например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.

Недавно художник Тима Радя переосмыслил главный лозунг «информационных» рекламных материалов общероссийского голосования с помощью частицы «не».

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