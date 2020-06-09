C сайта о голосовании по поправкам к Конституции удалили всю агитацию

После жалобы комитета «Нет» с сайта о голосовании по поправкам к Конституции удалили всю агитацию, сообщила член организации Марина Литвинович.

«Все удалили! Ну надо же, какая оперативность! Почему сразу нельзя было соблюдать закон? Будем и дальше их долбить, завтра будет еще одна жалоба», — заявила она.

Ранее активисты требовали прекратить агитацию за поправки со стороны ЦИК. Центризбирком, как утверждали представители «Нет», не имеет права склонять избирателей голосовать за поправки, соответственно, на сайте о выборах должны быть только информационные материалы.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи.

Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными, например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.

Недавно художник Тима Радя переосмыслил главный лозунг «информационных» рекламных материалов общероссийского голосования с помощью частицы «не».