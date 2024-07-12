Бог рэпа или Скуф Шейди: кем стал Эминем в 2024 году?

СЕО лейбла «Саппорт Музыка», телеграм-канал music is the main thing. Любит Эминема и вырос на его музыке
Музыкальный редактор «Афиши Daily», телеграм-канал «край ми айривер т30». Не любит и не понимает музыку Эминема
Эминем как человек, воспитавший целое поколение
Леша Горбаш: Давай начнем с базы. Почему ты любишь музыку Эминема?
Даниэль Блехер: Меня заряжает его энергия. И мне бы хотелось в спорах с людьми тоже уметь так тонко и круто им отвечать. Это и зацепило изначально. Я в семь лет слушал «The Eminem Show», ничего не понимал, но цеплялся за подачу и звучание. Брал его тексты, выписывал оттуда отдельные строчки и смотрел, что с чем рифмуется. И надо учитывать, что он выстрелил во время, когда для успеха нужно было выделиться чем‑то уникальным, за это его и полюбили и любят до сих пор. В современных реалиях важно найти тренд и его отработать. А Эминем игнорирует тренды и гнет свою линию. Понятно, что у него есть неудачные работы, но в целом же все отлично.
Л.Г.: Как тебе «Houdini», хорошая песня?
Д.Б.: Это не выдающийся сингл, но вместе с клипом и его концептом он меня полностью удовлетворяет, я все же фанат. Сейчас мне очень нравится, что Эминем использует лирического героя, вокруг которого позволяет себе разного рода сумасшествия. Такого по-прежнему немного. Человеку 51 год, покажите мне, кто еще бы так пахал в этом возрасте и звучал свежо.
Появился новый рэп — и Эминем звучит как винтаж в плохом смысле. А я на днях был на Onyx и «Триагрутрике» — и никакие Uglystephan со Scally Milano рядом не стояли в плане уровня выступления и взаимодействия с аудиторией. И вот в этом плане Эминем по-прежнему все делает круто. Сколько бы провалов у него ни было, он всегда возвращается. Да, это звучит не стильно для 2024 года. Но куплеты, клип и история тащат и закрывают все вопросы.
Л.Г.: Я просто вообще не понимаю ни «Houdini», ни Эма последних 20 лет. Думаю, его последний однозначно хороший альбом вышел в 2002 году. А дальше было в лучшем случае «ну норм», в худшем — просто отвратительно. Есть ощущение, что человек как наработал себе зачетку в конце девяностых и начале нулевых, так она и продолжает на него работать. И я уже очень много лет не понимаю, сколько все это может длиться.
Д.Б.: Не согласен про 20 с лишним лет. В 2004 году у него вышел «Encore», нормальный альбом. Что было дальше. «Relapse» — относительно провальный, хоть и нравился мне в 2009 году. К «Recovery» у меня больше всего вопросов, но и там хватает отличных песен. В 2013 вышел «MMLP2», где был «Rap God». На мой взгляд, это неудачный альбом. Как и «Revival», где сложно что‑то выделить, кроме песни с Эдом Шираном. А дальше «Kamikaze» и «Music to Be Murdered By» — отличные! Да и песен хороших за это время было дофига. Взять «Beautiful» или «Not Afraid», «Love the Way You Lie» та же — это все великие треки.
Я работаю в музыкальной индустрии и смотрю на цифры. Количество слушателей Эминема о многом говорит. Можно не понимать Тейлор Свифт, но нельзя не признавать ее масштаб. Вот и здесь то же самое. Эминем все же живет сегодняшним днем: снимает клипы с Коулом Беннеттом и так далее. Он сохраняет свой стиль, но адаптируется ко временам. Это круто.
Л.Г.: Альбом «Kamikaze» — какое‑то недоразумение. Человек весь альбом кричит про то, что его не любят критики. При этом он очевидно один из самых популярных артистов в истории, кого волнует, что говорят какие‑то критики, это же запредельный инфантилизм.
Д.Б.: Надо помнить, что все артисты — гребаные эгоцентрики, которые думают, что они самые лучшие. Конечно, Эминема задевает, когда его альбомы разносят критики. И он включает режим «сейчас я покажу вам свой флоу». Да, это рэп ради рэпа, но почему это плохо? Или я включаю дисс Эминема на Machine Gun Kelly и просто смотрю на построение текста — у меня все вопросы отпадают. MGK после этого жанр вообще сменил, о чем тут говорить, если Эминем одной песней может угробить человеку карьеру. Но респект MGK за то, что смог перестроиться и добиться успеха уже в другой музыке, это крутой кейс.
Л.Г.: Про диссы. Эминем, безусловно, уничтожал карьеры, но он всегда выбирал себе в жертвы людей, которые вообще ничего не могли ему противопоставить. Ну MGK, ну Ja Rule чуть-чуть (хотя там 50 больше постарался), ну Бензино (кто вообще его помнит). Эм никогда не боролся с артистами схожих масштабов, то есть у него нет своего «Not Like Us» или «Ether», он точно не дисс-король.
Д.Б.: Потому что большие артисты на него не лезли. Это буквально случай Оксимирона* на баттлах: ну Крипл, ну Johnyboy. Там пытались выезжать за его счет, а он их уничтожал.
Л.Г.: Вот мы и оказались в точке, где их сравниваем. Но Мирон* в карьерном плане кажется куда более удачным примером взросления. Да, он читает примерно так же и под те же биты (бог Мирону Яновичу* судья), но его музыка отражает все, что с ним и окружающим миром происходит. Мирон* вертится вокруг мира, а у Эминема музыкальный мир вертится вокруг него. И вот в этом большая разница для меня.
Эминем как человек, начисто лишенный вкуса
Л.Г.: А от нового альбома Эминема ждешь чего‑нибудь хорошего?
Д.Б.: Я думаю, новый альбом не даст ничего нового ни по содержанию, ни по звуку. Артист, к музыке которого ты всегда возвращаешься из‑за накопленного уважения. Всегда ожидаешь услышать там что‑то крутое, потому что веришь в него. Старый добрый Эминем. И я не понимаю, что с этим не так. Вот объясни мне со своей стороны, чем он так тебя смущает?
Л.Г.: Я не могу сказать ни одного плохого слова про первые три с половиной альбома (без «Infinite», само собой) — это абсолютно великая музыка той эпохи, мы все на ней росли, он сделал огромный вклад в то, чтобы рэп стал главным жанром в мире, звучащим на стадионах. Но Эминем, который прыгает на артистов, мягко говоря, не первого эшелона и уничтожает MGK, — что здесь должно впечатлять? Он же и в современные реалии вписывается очень так себе. Шутить, как раньше, уже нельзя, но вот ты читаешь про «фэга», а потом извиняешься перед Тайлером — неловко как‑то вышло.
Мне на всю жизнь запомнилось, как Руслан Муннибаев сказал, что Эминем — это человек, у которого вкус отсутствует как таковой. В начале карьеры он дополнял свой КВН-рэп нахальством юмора, и это работало примерно так же, как глупые шутки в лоб пикового «ЧБД». А свои серьезные песни Эм вывозил запредельной искренностью. Но и то, и другое для меня вымылось с годами.
Понятно, что исключения бывали, к величию песни «Rap God» никаких вопросов нет и быть не может, но это как раз редкая удача на фоне бесконечного проходняка.
Еще одна проблема — Эминем и его музыка отвратительно состарились. Его «перевал Дятлова» — альбом «Encore». Все, что было после, у меня вызывает больше вопросов, чем восторгов. В первую очередь в музыкальном плане. Вот ты сам выше перечисляешь все альбомы и говоришь, что большая часть из них — ну такое. «Kamikaze» уже обсудили, а «Music to Be Murdered By» для меня примерно та же тема — он просто что‑то кричит в микрофон. Нерва и нахрапа, на которых он построил себя изначально, давно нет. Это буквально как Роналду в футболе — надо понимать, когда пора завязывать, и вот человек этот момент не улавливает и поступательно портит свое наследие.
Д.Б.: Ну это как с L’One. Он сейчас исполняет «Все танцуют локтями», как будто ему 20 лет, это кайф. Но когда звучат песни, которые написаны сейчас, я не хочу это слушать: чувак, лучше делай вид, что тебе 20, это хотя бы качает, пусть и выглядит неповоротливо. А Hас правда хороший пример. Я понимаю, что ты имеешь в виду в плане «хорошо состариться». Вот есть скуфы, а есть понятие анк — чувак, который пытается молодиться и держаться в тренде. Это про Эминема.
Л.Г.: Эминем кажется немного потерянным артистом. Потому что он остается ван-трик-пони: шутит так же, как 25 лет назад, так же читает рэп и так далее. Но разница в том, что Нас может себе это позволить, потому что его музыка — это такой базовый рэппити-рэп, где человек круто складывает слова о том, какая бытовуха его окружает. Так было на «Illmatic», так происходит и на альбомах с Хит-Боем. Музыка Наса хорошо отражает, что тогда ему было 20, а сейчас — уже 50. Или другой пример — Джей-Зи, который и в музле как раз повзрослел, выходит к людям раз в пару лет, на дорогущие биты лениво читает о том, какой он миллиардер и муж Бейонсе, и опять уходит в тень. А не пытается делать вид, что он все еще тот же, что и раньше.
Эминем как человек, которому нужно что‑то доказывать только самому себе
Д.Б.: В его музыке мне нравится как раз нежелание показывать, какой он крутой. Это показывает его жизненная история — в том числе через песни, вроде посвященной дочке «Mockingbird». Да и про его молодость сняли «Восьмую милю». Эминем как будто бесконечно что‑то доказывает только сам себе. И это сильно откликается для меня. Потому что я семь лет работаю в индустрии, помог куче артистов, кого‑то заметили благодаря мне, а некоторые даже спасибо не сказали. И это раздражает, конечно. И заряжает работать дальше: только не чтобы что‑то доказать людям вокруг, а чтобы самому помнить, что я на многое способен, это заводит. И вот у Маршалла, кажется, такая же история.
Есть одна простая вещь. Глядя на артиста, нельзя смотреть на отдельные песни. Вот есть Слава КПСС, у которого в каталоге все ровно. А есть условный артист с одной песней в чартах, которая больше, чем вся дискография Славы. А потом ты смотришь, в какой тур едет Гнойный и где находится этот one hit wonder.
Но это, конечно, не имеет ничего общего с понятием «хорошая музыка». Мне тут недавно пытались доказать, что группа Nickelback намного техничнее и круче, чем Metallica. Я не особо фанат последних, но это было сильно. И поэтому мне сложно понять претензии к якобы слабой дискографии Эминема. Ты же наверняка и у любимых исполнителей находишь песни, которые тебе нравятся меньше. Да и возвращаясь к статистике — там достаточно хитов.
Эминема стоит сравнивать в первую очередь с артистами его эпохи, а не с теми, кто стрельнул уже со стримингами. Вот есть 50 Сент, но у него после 2007-го толком не было хитов, хотя он до сих пор звучит достойно. Тот же Дрейк появился уже на интернет-волне. И вот ему уже 37 лет. Ты думаешь, он через 15 лет будет так же актуален? Наверняка, но это тоже будет одна песня на 30.
Л.Г.: Я думаю, что Дрейку нравятся песни в миноре, а больше про него в 2024 году сказать нечего. Как тебе кажется, вообще существует момент, когда великий артист начинает уничтожать свое наследие? Не как поехавший головой Канье, а именно музыкально.
Д.Б.: Канье своей шизой только приобретает наследие, кстати. А у Эминема история с тремя попытками: если три раза подряд проваливаешься, дальше не надо продолжать. Если что‑то стреляет, порох еще есть. Эминем продолжает вызывать эмоции. Трех провалов подряд у него до сих пор не было.
*Мирон Федоров признан иноагентом Минюстом РФ.