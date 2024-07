Бог рэпа или Скуф Шейди: кем стал Эминем в 2024 году?

Д.Б.: Не согласен про 20 с лишним лет. В 2004 году у него вышел «Encore», нормальный альбом. Что было дальше. «Relapse» — относительно провальный, хоть и нравился мне в 2009 году. К «Recovery» у меня больше всего вопросов, но и там хватает отличных песен. В 2013 вышел «MMLP2», где был «Rap God». На мой взгляд, это неудачный альбом. Как и «Revival», где сложно что‑то выделить, кроме песни с Эдом Шираном. А дальше «Kamikaze» и «Music to Be Murdered By» — отличные! Да и песен хороших за это время было дофига. Взять «Beautiful» или «Not Afraid», «Love the Way You Lie» та же — это все великие треки.