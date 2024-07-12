Бог рэпа или Скуф Шейди: кем стал Эминем в 2024 году?

Л.Г.: Эминем кажется немного потерянным артистом. Потому что он остается ван-трик-пони: шутит так же, как 25 лет назад, так же читает рэп и так далее. Но разница в том, что Нас может себе это позволить, потому что его музыка — это такой базовый рэппити-рэп, где человек круто складывает слова о том, какая бытовуха его окружает. Так было на «Illmatic», так происходит и на альбомах с Хит-Боем. Музыка Наса хорошо отражает, что тогда ему было 20, а сейчас — уже 50. Или другой пример — Джей-Зи, который и в музле как раз повзрослел, выходит к людям раз в пару лет, на дорогущие биты лениво читает о том, какой он миллиардер и муж Бейонсе, и опять уходит в тень. А не пытается делать вид, что он все еще тот же, что и раньше.