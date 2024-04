Тейлор Свифт. Претенциозная душнила, фем-икона или все и сразу?

Леша Горбаш: Это правда! До меня она добралась в 2009 году через премию MTV VMA. Когда ей дали награду за лучший женский клип, а тут на сцену выскочил Канье и выдал уже сакральное «Yo Taylor I’m really happy for you and I’ma let you finish but Beyonce had one of the best videos of all time». Дальше случилось народное недовольство, Канье уехал в Европу от гнета людей, которые оскорбились за девочку-подростка, а я впервые посмотрел клип «You Belong with Me» — и, честно говоря, сильно понял недовольствоТейлор Свифт в своей номинации опередила Бейонсе и ее клип «Single Ladies», который с годами приобрел культовый статус и до сих пор остается одним из самых узнаваемых видео артистки. Канье. И вот тут мнение «мне это все не очень нравится» и сложилось.