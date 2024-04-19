Тейлор Свифт. Претенциозная душнила, фем-икона или все и сразу?

Что не отменяет того, что если раньше она вызывала скорее неприятие, то сейчас это откровенное раздражение — я вижу картонку, а не живого человека . При этом картонку, в которой очень много претенциозного пафоса. С другой стороны, а можно ли это вообще ко всем мировым суперзвездам применить? Сейчас у нас в рэпе активно ругаются Кендрик Ламар и Дрейк. И вот дисс Дрейка — буквально первая лет за семь его песня, в которой слышится настоящий человек (приятный или нет — уже не так важно). Вот вышел якобы кантри-альбом Бейонсе — и мне кажется, это прикольно и интересно (пусть и слушать его дольше двух раз я не хочу). А зачем мне слушать новый альбом Тейлор Свифт? У нее же вроде и отношения сейчас стабильные.