Полная история конфликта Дрейка и Кендрика Ламара: педофилия и домашнее насилие, рэп и эго

«Сейчас кажется, что Кендрик победил. Изначально я легко мог допустить мысль, что это срежисированный огромным лейблом Universal конфликт (оба артиста издаются именно там), но после выхода „Meet the Grahams“ любые сомнения отпали: я не верю, что можно сыграть такую мощную неприязнь к другому человеку. И если Дрейк в своих диссах работал с позиции „я так хорош, а вот ты…“, то Кендрик изначально занял позицию из известного мема со Скриптонитом. И вложил в это столько злобы, что становилось жутко. Мне буквально некомфортно слушать „Meet the Grahams“ — оскорбляют вроде другого человека, а съеживаешься ты. При этом забавно, что победил Кендрик в итоге оружием самого Дрейка: яркими мем-строчками. Потому что когда он на „Not Like Us“ тянет про „эй майноооор“ — это очень смешно. Как и когда призывает слушателей кричать „оу-ви-хоу“В „Not Like Us“ Кендрик переиначивает название лейбла Дрейка с OVO на OV-hoe — то есть „ОV-шлюхи“., переиначивая название лейбла Дрейка.