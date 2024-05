Полная история конфликта Дрейка и Кендрика Ламара: педофилия и домашнее насилие, рэп и эго

Тем же вечером Кендрик выпустил еще одну песню, «Not Like Us». Под яркий бит Ламар сперва уже напрямую называет Дрейка педофилом и выдает одну из самых мемных строчек 2024 года: «Trying to struck a chord, but it’s probably a minor». Тут стоит пояснить: struck a chord — это «задеть за живое», «вызвать эмоцию», a minor — одновременно и тональность ля минор, и обозначение несовершеннолетних на английском.