«И вот это убожество зовется Оксимирон*?» За что рэперы не любят Мирона*

Если раньше в конфликты с Оксимироном* вступали в основном те, кого он задевал напрямую, в последние годы Мирон* скорее стал фигурой, которую принято противопоставлять современному рэпу. Потому что текстоцентричность и заточенность на техничный рэп (идущая в ущерб легкости и мелодичности) зачастую противоречит актуальным трендам. В мае этого года Платина писал в телеграме: «Поцаны, кто хочет прогрессии моего текста, вы хотите, чтобы я читал как Кендрик Ламар? Оксимирон*, может быть? Что с вами не так? Реально, слушайте сами это. Я читаю как дико тупой скуф, и мне по кайфу». Бифа не вышло: Мирон* иронично переписал сообщение («Вы хотите, чтобы я читал как Плейбой Карти? Платина, может быть? Что с вами не так?») — и на этом все закончилось.