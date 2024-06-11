«И вот это убожество зовется Оксимирон*?» За что рэперы не любят Мирона*

Оксимирон* годами собирал вокруг себя конфликты. В самом начале карьеры Мирон* критиковал старшее поколение и кричалПозже, в 2012 году, артисты обсудили этот момент на Пикнике «Афиши», Мирон извинился, конфликт закончился. «***** [К черту] „Касту“». После Оксимирон* стал одним из популяризаторов батл-рэпаЖанра, который предполагает оскорбления оппонента.. Дальше — бифы с Олегом ЛСП, Моргенштерном** и прошлогодний укол в сторону Скалли Милано и других молодых рэперов.
В 2021 году Оксимирона* критиковал Kizaru: «Его музыка — отклик дремучего села». В 2019 году Satyr выпускал пародию на Оксимирона*, где много иронизировал над высоколобостью его музыки и отдаленности от собственной аудитории.
Если раньше в конфликты с Оксимироном* вступали в основном те, кого он задевал напрямую, в последние годы Мирон* скорее стал фигурой, которую принято противопоставлять современному рэпу. Потому что текстоцентричность и заточенность на техничный рэп (идущая в ущерб легкости и мелодичности) зачастую противоречит актуальным трендам. В мае этого года Платина писал в телеграме: «Поцаны, кто хочет прогрессии моего текста, вы хотите, чтобы я читал как Кендрик Ламар? Оксимирон*, может быть? Что с вами не так? Реально, слушайте сами это. Я читаю как дико тупой скуф, и мне по кайфу». Бифа не вышло: Мирон* иронично переписал сообщение («Вы хотите, чтобы я читал как Плейбой Карти? Платина, может быть? Что с вами не так?») — и на этом все закончилось.
На фоне «Лиги опасного интернета», где Оксимирон* поддевал Скалли Милано за ситуацию с Мизулиной, молодой рэпер выпустил трек «Я не хочу жить в Дубае», где заглавие рифмуется с фразой «Оксимирона* ***** [сношали]». Уже в этом году к критике присоединился один из самых востребованных новичков последнего времени — VoskresenskiiВ совместной с Toxi$ песне «Pressure On» он читает: «Малая, ***** [к черту] тебя, если в твоем плейлисте Оксимирон*». А в своей песне «Родственники олигархов» добавляет: «***** [Сношали] рот Оксимирона*»..
Получается странная ситуация. С одной стороны, Оксимирон* — абсолютная легенда, его музыка до сих пор не теряет актуальности. С другой, это человек, который стал предметом постоянных насмешек. Почему так получилось? Каким кажется статус сегодняшнего Оксимирона*? Нет ли в этом злой иронии и цикличности музыкальной индустрии?
Почему новое поколение не любит Оксимирона*: взгляд музыкальных журналистов
«В моем представлении Оксимирона* отрицает часть молодого поколения, потому что:
— он им непонятен и не близок, не похож ни на одного из их ориентиров;
— он немоден в некотором смысле;
— он, прямо скажем, эгоцентричен;
— он сам презрительно относится к ним: на того же Скалли первым наехал он. Хоть это был не наезд, а так, упоминание через губу.
„Каста“ его не то что мощно тогда не отвергала, она его не знала. Оксимирон* и его друг Шокк начали войну против „Касты“ из‑за выдуманного ими поводаВ 2010 году в одном городе концерт Оксимирона* и Шокка должен был пройти в один день с выступлением „Касты“. По слухам, организаторы второго концерта пытались надавить на людей, проводивших первый, чтобы развести их по разным датам. Сами участники „Касты“ ничего не знали о той истории и не имели к ней отношения.. Они тогда позиционировали себя ниспровергателями якобы замшелого русского рэпа, на том строили свою идентичность, и их поклонники это с удовольствием подхватили».
«Нынешнее поколение рэперов недолюбливает Оксимирона*. Да что уж там, оно его откровенно хейтит. И если начиналось все с безобидных подколов в духе фоткиГерои клипа «Cristal & МОЁТ (Remix)» появлялись в кадре на фоне фотографии Оксимирона*. с Окси* в клипе Моргена** и «мелонов», то в последнее время презрение к Оксимирону* принято выражать открыто: «Малая, ****** [на фиг] тебя, если в твоем плейлисте Оксимирон*», — читает Voskresenskii, главный фрешмен момента, но он лишь следует за Скалли Милано, который записал не шуточно-хайповый, как Морген**, а вполне откровенный дисс на Окси* в прошлом году, где заявил, что не хочет жить в Дубае.
Тот дисс, пожалуй, ярчайшее проявление фрешменского ресентимента к патриарху русского рэпа. Он был записан в ответ на обвинение молодняка Оксимироном* в продажности и бесхребетности. Раньше конфликт поколений лежал в плоскости эстетики: Оксимирон* любит двойные рифмы, фастфлоу и смысл, новое поколение — бормотать тупые тексты под модные биты. Но после начала ***** и становления Оксимирона анти******* рэпером, иноагентом, а теперь еще и попадания в уголовный розыск, линия разграничения между Мироном* и фрешменами, которые его не любят, стала этической.
Альтернативный взгляд: Оксимирон* все еще рэп-феномен
«Окси* — уникальный пример артиста, у которого не очень много хорошей музыки, но он при этом респектовый и важный для культуры. Но это человек эпохи и конкретного момента. Его можно сравнить, условно, с Ти-Пейном. Очевидно, что тот многое привнес и поменял использованием автотюна. Но если посмотреть на его дискографию, то всем все равно на нее. И с Оксимироном* примерно так же.
Понятно, что он панк от мира рэпа конца 2000-х — начала 2010-х. Но слушать «Горгород» в 2024 году невозможно. У Оксимирона* всегда были проблемы с битами. Если до «Горгорода» они были просто «старые, но пойдет», то с момента того альбома начался ужас: эта музыка не запоминается. Ровно то же можно сказать про «Красоту и уродство». Оксимирон* — дрочер рифм и отсылок. Но души в его музыке мало, она не перекликается со слушателем эмоционально. И в этом феномен его как артиста и личности. Просто ему не хватает эмоциональности. Но я не согласен с тейком, что новое поколение отрицает Оксимирона*. Не стоит измерять по Скалли Милано.
Оксимирона* никогда не любили другие рэперы
Рэп-артист
«Мирон* всегда был белой вороной. Можно подумать, пятнадцать лет назад старые русские рэперы хором респектовали ему. Не было такого никогда, все только ***** [по лицу] хотели ему дать.
Причины прозаичны. Достаточно послушать треки Мирона* и треки остальных рэперов. Сравнить их интервью. Что у этих людей может быть общего? Дело даже не в том, кто лучше или хуже читает рэп, а в том, что они из совершенно разных миров.
Но те немногочисленные артисты, кто заботится о написании текстов (например, Хаски, ЛСП, ATL или Брутто), — вполне себе уважительно относятся, пишут фиты. Просто мало кто над текстами сидит, все в основном просто вайбят. Поэтому такая картина».
Проблема в самих молодых рэперах
Организатор и ведущий батлов Versus, стример
«Новые поэты хейтили Пушкина и его наследие. Я думаю, что новые рэперы не умеют в чтение книг и читать рэп, их невозможно слушать. Они считают, что Мирон* — это корабль старых ценностей, который натыкается на айсберг современности и тонет. Хотя это не так, он привнес в рэп интеллект и дает за щеку всем *********** [дурацким] рэперам: они скучные, как женщины с накачанными губами.
Я не думаю, что в этом есть цикличность поколений. Когда Оксимирон* и Шокк ругали русский рэп, его было за что ругать: за приверженность жанру и отсутствие движения вперед. А сейчас Мирона* ругают за то, что он слишком хорош».
Никакой проблемы нет, ее выдумали журналисты
«Каспийский груз»
«Я не вижу здесь никакого кейса. Думаю, это относится и в хорошем, и в плохом смыслах к журналистскому ремеслу: когда за уши притягивают вещи и создают теории заговора. Тут нет никакой закономерности или общего мнения: просто кто‑то что‑то сказал. Я уверен, если бы Окси* не задиссил Скалли первым, тот бы вообще ничего против него не сказал, а в будущем с удовольствием сфоткался со словами „спасибо за детство, отец“».
Злая ирония рэп-бытия
«Я не могу не замечать, как отношение к Мирону* меняется в последние несколько лет. Да, это легко увязать с общественным контекстом, в котором мы все живем, но кажется, дело все же в музыке. Она у Мирона* остается сложной, ему все еще «не нужна фан-база с вниманием золотых рыбок». И он не стесняется об этом напоминать каждым новым треком. Они по-прежнему сложные и не особо трендовые — это такой рэперский рэп, который надо идти разбирать на сайт Genius, а не кайфовать здесь и сейчас. И как слушатель я не вижу в этом проблемы: стиль Мирона* формировался годами.
И я вижу в этом какую‑то злую иронию. Десять с небольшим лет назад Оксимирон* занимался примерно тем же, чем сейчас рэпер Voskresenskii: отрицает заслуженные имена жанра, потому что молодость и максимализм прут из каждой строчки. Тогда было »***** [К черту] «Касту»», сейчас — »***** [Сношали] рот Оксимирона*».
История подсказывает, что со временем максимализма становится меньше, а уважения — больше. Открытого конфликта Мирона* с Платиной не получилось, они обменялись шуточными ремарками. И тут мне, как рэп-фанату, даже жаль, потому что их биф был бы куда интереснее вялого конфликта с Моргенштерном**. И в то же время — как человеку, которому хочется, чтобы рэп развивался, — радостно. Идеологические рэп-конфликты — это скорее глупость. А вот столкновение разных идеологий в песнях — кайф. И утопический фит Окси* с Платиной меня интересует куда больше, чем очередной биф. Потому что я и так знаю, что люди друг другу предъявят. А что они сделали бы вместе — понятия не имею».
* Мирон Федоров признан иноагентом Минюстом РФ
** Алишер Моргенштерн признан иноагентом Минюстом РФ