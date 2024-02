Овчинников: Кейс альбома в свое время пересилил сам «In Rainbows», но время все расставило по местам. Сейчас уже никто не помнит, кажется, про pay what you want, а вот «Jigsaw Falling Into Place» еще как помнят. Что касается пенсии — у Radiohead было настолько сильное внутреннее напряжение, что это не могло случиться поздно. Том Йорк в принципе по меркам 1990-х слишком долго живет и как человек, и как творческая единица . Наверное, только Деймон Албарн и Пи Джей Харви в этом сравнимы (первый спасается электроникой, хип-хопом и любопытством к трендам, вторая — исследованием английской словесной и песенной традиции и борьбой с империей — внутренней и внешней).