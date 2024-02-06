Горбаш: Кажется, что Том Йорк застыл сам в себе — и как будто транслирует музыку из одной временной точки. Возьмем 2011 год, потому что ты вспомнил про клип, а для меня он значим из‑за первого коллаба с Burial и Four Tet. И вижу если не стагнацию и пенсию, то хотя бы легкий отлив бронзы : «Я уже все придумал, больше ничего не надо, берите и радуйтесь мне старому». Пробовал на неделе слушать период десятых — меня не хватило, это все одна и та же бесконечная песня.