Интервью за 300 (рублей), крики Гуфа и доброта Паши Техника. Байки музыкальных журналистов

И немного про взаимоотношения „артист — журналист“. Когда‑то с разницей в пару месяцев в Минске прошли два рэп-концерта: молодые звезды „Версуса“ Rickey F и Alphavite выступали в небольшом клубе, после этого мы оказались в одном баре и долго общались. По ходу диалога Рики с серьезным лицом сказал: „Ну ты же понимаешь, что вот, мы с тобой тут сидим, хорошо говорим, но я в жизни не буду с тобой на сто процентов искренним, ты же журналист“. Меня это не столько задело, сколько заставило задуматься. Через какое‑то время в Минск приехала звезда „Версуса“ чуть побольше — еще не иноагент Оксимирон*. После его концерта мы вдруг оказались в караоке, где все тоже много говорили и пили. И он сказал примерно те же слова. Сейчас я вспоминаю эту историю и смотрю в сторис, как Вася Трунов поехал на свадьбу к Гио Пике. Кажется, за последние пару лет стена между артистами и людьми, о них пишущими, мощно пошатнулась. И это здорово».