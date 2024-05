Интервью за 300 (рублей), крики Гуфа и доброта Паши Техника. Байки музыкальных журналистов

«Бывало, что ты договариваешься на фоунерФормат интервью, когда ты ненадолго созваниваешься с зарубежным героем по телефону. — интервью на 20 минут. Так я должен был разговаривать с писателем Саймоном Рейнольдсом. Только вместо двадцати минут мы проговорили полтора часа про музыкальную журналистику и судьбу музыкальных медиа. Наверное, это было очень интересное интервью — но только для меня. Как‑то с разницей в месяц в Петербург приезжали Питер Хук, которого уже выгнали из New Order, и сама группа New Order. И Питер Хук в интервью говорит: „О, к вам приезжают New Order? Передайте им, что они a pair of pricksВ переводе с английского — ‚пара мудаков‘.“. Было забавно: кажется, до этого не было, чтобы эти люди оказывались в одном городе в такой маленький промежуток».