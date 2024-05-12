21 причина пойти на Пикник «Афиши». Громкие хедлайнеры, яркие молодые имена и не только

Шатать головой под биты на сете Хаски

Человек, который за последние 10 лет приучил нас к вдумчивым, но раскачивающим песням, к хитрым, но бьющим в цель перформансам, к концертам, где рэп встречает панк — не по звучанию (хотя не без этого), а скорее по духу, и, конечно, к царскому поэтичному слогу.

Выступления Хаски — это место, где светло-грустная песня «Никогда‑нибудь» соседствует в сет-листе с рейвовым «Бесконечным магазином», а танцпольный хит «Ноктюрн» стоит рядом с «Панелькой», под которую то ли в слэм нырять, то ли задумчиво вспоминать детство в спальниках.