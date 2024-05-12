Пикник «Афиши»

21 причина пойти на Пикник «Афиши». Громкие хедлайнеры, яркие молодые имена и не только

Сегодня в 15:15
В августе возвращается Пикник «Афиши». Пока мы анонсировали только первую волну артистов, но и они дарят нам больше 20 причин собраться в августе в Москве и Петербурге, чтобы провести несколько дней с лучшей музыкой.

Пикник «Афиши» пройдет в Москве 3 и 4 августа, а в Санкт-Петербурге — 10 и 11 августа.

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21 причина пойти на Пикник «Афиши»
(01)
Шатать головой под биты на сете Хаски

Человек, который за последние 10 лет приучил нас к вдумчивым, но раскачивающим песням, к хитрым, но бьющим в цель перформансам, к концертам, где рэп встречает панк — не по звучанию (хотя не без этого), а скорее по духу, и, конечно, к царскому поэтичному слогу.

Выступления Хаски — это место, где светло-грустная песня «Никогда‑нибудь» соседствует в сет-листе с рейвовым «Бесконечным магазином», а танцпольный хит «Ноктюрн» стоит рядом с «Панелькой», под которую то ли в слэм нырять, то ли задумчиво вспоминать детство в спальниках.

(02)
Отлелеть наверх вместе с хлопьями на выступлении Feduk

Самый многоликий хитмейкер России последних лет. Feduk отлично чувствует себя и под хаус-музыку Cream Soda (есть целый альбом «Йай»), и на сольных трогательных поп-балладах («Куда летят хлопья?»), и под самый трушный рэп (альбом «В тон улицам»).

Поэтому и концерты Feduk — точка притяжения для людей всех возрастов и профессий. Feduk для народа!

(03)
Помнить, что фестивали — это всегда про новое

Мы ходим на большие фестивали, чтобы послушать любимых хедлайнеров. Но это понятное удовольствие: с именем на афише вы давно знакомы, чего ожидать — тоже понятно. Но фестивали открывают и дополнительный вид музыкального кайфа: когда ты проходишь мимо сцены, понятия не имеешь, что за человек там выступает, а проходит 15 минут — подписка на нового героя в соцсетях оформлена, лайки на треки в стримингах поставлены.

Вдруг вы не слышали уютный поп-R’n’B от SP4K? Или не знаете, что песня «Kino», которую вы точно слышали в прошлом году, это The Dawless и Кассета? А видели ли выступление Passmurny? А на Пикнике сможете сделать все и сразу!

(04)
Прочувствовать дагестанский грув на «неет, ты что»

Группа, открывающая новые грани музыки Дагестана: тут и фанк, и рок-эксперименты, и джаз-хоп.

(05)
Убедиться, что «Сестры» — это любовь

Аккуратный минималистичный поп-проект сестер Насти и Маруси Муравьевых, которые начинали на лейбле Скриптонита Musica36, а в последние годы ушли в независимое плавание.

(06)
Чтить настоящий рэп вместе с Boulevard Depo

«Все по существу, а не ширине улыбок», — читал Boulevard Depo в «Интро» прошлогоднего альбома «Сертоловский токсик». На этом предложении он построил и всю свою карьеру: 0% компромиссов с чартами и ожиданиями аудитории, 100% самобытности и любви к рэпу.

(07)
Разобраться, что для вас красота, на выступлении масла черного тмина

Невеселая поэзия, которую МЧТ зачитывает под смесь джаза, блюза и хип-хопа, — даже не столько концерт, сколько медитативный сеанс, под конец которого слушатели погружаются в транс.

А под конец вырываются из него наружу, отвечая на вечный вопрос: «Что для тебя красота?»

(08)
Послушать живьем альбом Куока «Джангл»

За развитием Куока интересно наблюдать в реальном времени. В конце десятых Куок существовал где‑то на стыке электроники с рэпом и делал интригующую, но крайне перепродюсированную музыку (в которой слишком много деталей, размывавших внимание слушателей). К 2022 году он дозрел до «Imago» — своего самого уверенного и мощного рэп-альбома, где настроения молодого Mujuice сочетались с наглостью современных рэперов.

В конце 2023 года Куок выпустил «Джангл», где рэп вдруг уступил место инди-музыке. Это тихие песни взрослеющего романтика, которому вдруг стало тесно в рамках его прошлого творчества.

А летний концерт Куока — это возможность попасть одновременно на рок- и рэп-концерты, а заодно и классный клубный рейв. Музыкальный калейдоскоп, в котором Куок сейчас кажется одним из главных молодых русскоязычных артистов.

(09)
Посетить люксовый лайв «Базара»

Существует стереотип о том, что R’n’B, соул и фанк — жанры, которые тяжело перекладываются на русский язык. Якобы они слишком чужды нашим реалиям. Кажется, что группа «Базар» существует, чтобы не оставить от этой мысли камня на камне.

Их музыка — это стык лучших трендов живой чернокожей музыки прошлого века и инди-эстетики русскоязычной сцены XXI века. Где четкие ритмы сочетаются с чуткими мелодиями и гитарными переборами, а прилипчивые припевы — с меланхоличными куплетами.

(10)
Найти свет и радость вместе с Тимой ищет свет

Проект музыканта Тимофея Якимова, где хип-хоп-задор встречает оскал гитарной музыки и прищур современной электроники.

(11)
Принять, что лучшие «Обстоятельства» для похода на фестиваль — это хорошая музыка этого дуэта

Поп-рок-дуэт Кости Максимова и Лёни Оливанова, в своей музыке соединяющий городскую романтику и поиск «чувства дзена» в зачастую турбулентной взрослой жизни.

(12)
Запомнить имя Armich — следующей большой звезды из Казахстана

Новая звезда из Казахстана Armich делает обаятельный солнечный гитарный поп и уже успел поработать с Feduk и Скриптонитом.

(13)
Сходить на «Перемотку» и отмотать свои музыкальные вкусы из прошлого в будущее и обратно

Пост-панк из Екатеринбурга с элементами синтвейва и нью-вейва.

(14)
Выпить лучший освежающий коктейль на «Манго буст»

Обаятельный дуэт Дениса Торговкина и Владимира Савиных из Йошкар-Олы, дающий свежий взгляд на лоу-фай-поп и бедрум-звук из середины десятых.

(15)
Устроить грустный дэнс на сете Tim Aminov

Электронный музыкант, раздвигающий границы жанра в постдиджитал-мире своим мрачным эстетским творчеством.

(16)
Послушать (и посмотреть на) Nomad Punk и вспомнить, что визуал — это не менее важно, чем звук

Артист из Казахстана, соединяющий в своей музыке, казалось бы, мало совместимые соул и гранж сразу на трех языках: русском, казахском и английском.

(17)
Устроить кардио на сете Недры

Бешеная энергетика — два слова, лучше всего описывающие музыку Недр. Рэп, поп, рок — здесь находится место всему.

(18)
Влюбляться на Dose

R’n’B-певец, прошедший путь от рэп-битмейкера до заметного сольного артиста. Музыка Dose — это романтичный R’n’B с ярким звуком.

(19)
Ворваться под «Я тебя люблю» группы «Где Фантом?»

История подсказывает, что ключевая для России музыка — это постпанк. Грустные гитарные песни, вдохновленные давно ушедшими восьмидесятыми, год за годом оседают в чартах, залетают в соцсетях и служат гимном ночных поездок в родные панельки на последнем автобусе.

(20)
Сходить на лучшее свидание вместе с группой «Свидание»

Московские лирики, существующие как бы вне времени: их песни городских романтиков звучат актуально здесь и сейчас, хотя за вдохновением обращаются куда‑то в шестидесятые годы прошлого века. И зовут всех слушателей на самое уютное свидание в жизни.

(21)
Очень. Много. Танцевать

Летние фестивали — это всегда про тепло, радость и солнце. Туда мы ходим слушать любимую музыку и открывать для себя новую, видеться со старыми друзьями и, если повезет, находить новых. И танцевать, очень много танцевать. А артистов ведь будет еще больше — за актуальным лайнапом можно следить на сайте Пикника «Афиши». Увидимся в августе!

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