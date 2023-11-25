«Ни капли не расслабляешься, чтобы улучшать результат»: как живут герои плейлиста «Искра»

— Я изучаю этот вопрос: кто я, какой стиль мой. Я определилась с текстами и тем, как я пою. У меня характерный высокий голос, постоянные свитчи — это моя фишка. А в плане саунда ищу то, что понравится людям, не хочу уходить совсем в андеграунд. Вот в «Слезе» хорошо получилось дать стилек: совместить простоту с классным джерси. А все такое разное — потому что я такая. Долго пыталась понять, откуда у меня постоянные эксперименты. Я просто замечаю за собой: вот я милашка, я сучка, я училка, я ребенок — во мне живет столько всего разного, что, может, пора перестать бороться с этими гранями . Константа — это мой высокий голос. А куда он там ложится — загадка для слушателя.