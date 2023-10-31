Куок: «Я не понимаю артистов, которые не слушают свою музыку. Вы дураки?»

— «Декаданс» мог бы быть одним альбомом формата «Imago», там много лишнего. Я сейчас намного сильнее заморачиваюсь над звуком. Наверняка еще вернусь к этому периоду, но я уже плохо помню, что там есть. Мы вчера пытались сделать концертную программу на два часа, но у меня столько музла, что получилось в два раза больше. Я себя бешу тем, что накопил в себе слишком много материала, это начинает выглядеть как конвейер. Хочется себя ограничивать сейчас. Если бы Идан развязал мне руки, я бы делал по синглу в неделю. При этом сперва был бы джаз-фанк, а потом дабстеп-релиз. А мне иногда нужно остановиться. Тогда нет проблем, как с «Декадансами».