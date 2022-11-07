The Cure сыграли живьем новую песню «A Fragile Thing»

Неизвестно, что из представленного попадет в грядущий альбом группы «Songs of a Lost World», выход которого Смит анонсировал в мае. С ним есть одна загвоздка: лидер The Cure пообещал, что пластинка увидит свет до старта октябрьского тура, но этого не произошло, и никаких новостей от фронтмена с тех пор не последовало.