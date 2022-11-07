The Cure сыграли живьем новую песню «A Fragile Thing»

Британская рок-группа The Cure вживую исполнила новую песню «A Fragile Thing» на концерте в итальянском городе Ассаго. Любительское видео выступления появилось в ютьюбе.
Этот трек — один тех, что коллектив под предводительством вокалиста Роберта Смита еще не выпустил официально, но успел сыграть живьем в европейском туре. В Кракове это была композиция «I Can Never Say Goodbye», в Стокгольме — «And Nothing Is Forever», в Риге — «Alone» и «Endsong».
Неизвестно, что из представленного попадет в грядущий альбом группы «Songs of a Lost World», выход которого Смит анонсировал в мае. С ним есть одна загвоздка: лидер The Cure пообещал, что пластинка увидит свет до старта октябрьского тура, но этого не произошло, и никаких новостей от фронтмена с тех пор не последовало.
В 2019 году Роберт Смит сообщил, что группа готовит к выпуску сразу три пластинки, — спустя год их количество сократилось до двух, один из лонгплеев получил рабочее название «Live From the Moon». Предыдущий студийный полноформатник The Cure «4:13 Dream» увидел свет в 2008 году.