The Cure сыграли живьем новую песню «A Fragile Thing»

В 2019 году Роберт Смит сообщил, что группа готовит к выпуску сразу три пластинки, — спустя год их количество сократилось до двух, один из лонгплеев получил рабочее название «Live From the Moon». Предыдущий студийный полноформатник The Cure «4:13 Dream» увидел свет в 2008 году.