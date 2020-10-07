Музыка • Промо
25 главных хип-хоп-клипов на русском языке
Русскоязычный хип-хоп не стал бы собой без видео, которые были отражением разных эпох в его развитии. От трогательных подражаний Западу конца девяностых до сложносочиненных фильмов конца десятых, от уличных откровений нулевых до роскоши и свэга десятилетие спустя. Вместе с BURN Tour по просьбе «Афиши Daily» музыкальные журналисты выбрали 25 главных, по их мнению, хип-хоп-видео на русском языке.
Автор: Николай Овчинников
1996
1996
«Городская тоска»
Bad Balance
Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily»:
Изумительная калька с американских рэп-видео — курточки, штаны, деньги, тачки, криминал — и прекрасный образец русскоязычного олдскула. Одно из первых видео, где можно было увидеть и услышать Михея — главного культургегера русской попсы конца девяностых.
1997
1997
«Дилер»
Дельфин
Сергей Мудрик, музыкальный редактор «Вечернего Урганта», канал «См. слушает»:
Дельфин с этим клипом не просил открыть двери шоу-бизнеса, чтобы войти. Он попросту открыл ее ударом ноги.
1998
1998
«Лето пролетело»
«СТДК»
Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily»:
По нынешним временам безделушка, по тогдашним — прекрасная иллюстрация того, как надо отдыхать и к чему надо стремиться настоящему воину хип-хопа. А лучшее, конечно, впереди.
1999
1999
«Сука-любовь»
Михей и Джуманджи
Артем Макарский, автор «Афиши Daily», экс-главред «Афиши–Волны», канал «Канал Макарского»:
В этом клипе воплотилось все очарование хип-хоп-клипов конца девяностых: вроде бы ничего не происходит, но смотреть очень приятно. Несколько людей приезжают на парковку в одной и той же машине — так можно описать сюжет незатейливого видео. Михей превосходно танцует и изображает усатого пастора, мужчина в очках закидывает себе в рот «Тик-так», подбрасывая его с гипса, на полу что-то делает кровь, ну и так далее. Подвижность Михея тут похожа на джамирокваевскую — это, конечно, совсем не «Virtual Insanity», но, скорее, интересный набор классических приемов по съемке клипов девяностых.
2000
2000
«Юлия любит Юрия»
«Братья Улыбайте»
Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily»:
Эффектный ироничный хип-хоп за 10 лет до NRKTK и за 15 — до группы «Хлеб». Под стать ему и кислотнейшее видео.
Сергей Мудрик, музыкальный редактор «Вечернего Урганта», канал «См. слушает»:
Милота из эпохи расцвета русского MTV.
2000
«Данила-блюз»
Кирпичи
Артем Макарский, автор «Афиши Daily», экс-главред «Афиши–Волны», канал «Канал Макарского»:
Сейчас «Данила-блюз» кажется абсолютным приветом из начала нулевых, времени, когда комедии в стиле Тарантино пытался снимать каждый второй русский режиссер. Однако лидер группы «Н.О.М.» Сергей Кагадеев, неожиданно снявший «Кирпичам» клип, добавил этой тарантиновщине какие-то непонятные, необъяснимые моменты и превратил роуд-муви в историю о людях, которые никогда, кажется, не встретятся, а должны были бы. «Кирпичам» всегда было довольно тесно в рамках смеси рэпа и рока, но эта песня ничем не уступает многим расслабленным рэп-балладам.
2000
«Мы берем это на улицах»
Каста
Николай Редькин — «Вписка», The Flow, канал «Сломанные пляски»:
Сложно представить российский рэп нулевых без этого клипа хотя бы потому, что он закрепил некий канон трушности, а патетика идейных борцов, озвученная здесь, прижилась в жанре надолго. А еще на его съемках познакомились молодые рэперы Алексей Долматов и Давид Нуриев, которые потом назовут себя Гуфом и Птахой и образуют группу Centr — крайне успешное рэп-предприятие прошлой десятилетки.
2001
2001
«Письмо»
Децл
Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily»:
Красочно срежиссированная остросоциальщина от самого ненавидимого на тот момент музыканта в стране. По прошествии лет, конечно, понимаешь и его эмоции, и чувства этой неназванной поклонницы.
2003
2003
«Ревность»
Влади
Артем Макарский, автор «Афиши Daily», экс-главред «Афиши–Волны», канал «Канал Макарского»:
Каста и Влади были не первыми русскими рэперами с совершенно не рэперскими клипами, но первыми, кто крепко врезался в память и остался там навсегда. Если Крейг Дэвид в «7 Days» пел в цирюльне, то Влади читал в кафе, безликом, но оттого узнаваемом, делавшем его своим далеко не из-за языка улиц, а из-за того, что ты понимал: ты можешь встретить этого человека, и он говорит с тобой на одном языке. Довольно лаконичный, но вполне соответствующий одному из лучших рэп-треков на русском клип. Впрочем, этой своей лаконичностью и подкупающий.
2008
2008
«Город дорог»
Centr
Николай Редькин — «Вписка», The Flow, канал «Сломанные пляски»:
Если человек старше 25 говорит вам, что не видел этот клип, смело отвечайте: «Врешь!» Лебединая песня группы Centr про то, что твой город и район — это островок уюта посреди неласкового мира вокруг. Три истории под негрузящий, спокойный минусок (видите, я даже тут начинаю употреблять уменьшительно-ласкательные). Формула для десятков дворовых подражателей, которым не удалось ее повторить; видимо, в песне была не одна лишь математика. Наконец, молодые Айза с Гуфом, еще влюбленные, еще с горящими глазами, еще по приколу работающие на камеру — можно, пожалуйста, добавить очков «Городу дорог» хотя бы из-за этого обстоятельства?
2010
2010
«Big City Life»
«Триагрутрика»
Владимир Завьялов — «Афиша Daily», ИМИ, канал Voice:
Каноничное рэп-видео рубежа нулевых и десятых: монохромные уральские панельки и суровые парни «на адике» в объективе камеры, не установленной на штатив. Слепок эпохи и, между прочим, режиссерский дебют Алины Пязок, которая семь лет спустя снимет «Розовое вино».
Сергей Мудрик, музыкальный редактор «Вечернего Урганта», канал «См. слушает»:
Простота, трушность, стиль.
Сейчас, чтобы прорваться в эфиры, не нужны ни высокобюджетные клипы, ни альбомы-откровения. Не нужно ждать, нужно действовать. Например, поучаствовать в конкурсе BURN для деятелей хип-хопа самого разного плана: музыкантов, диджеев, граффитчиков. Чтобы поучаствовать, достаточно выложить свое творчество на странице в «ВКонтакте» с хештегом #BURNHUB.
2014
2014
«Хайпим»
Яникс
Николай Редькин — «Вписка», The Flow, канал «Сломанные пляски»:
Блеск и нищета русского трэпа начала 2010-х в одном видео. Скептики замечали, что вертолет в нем так и не взлетает, а дорогой алкоголь выливается на землю очень экономно; да и черт с ними, со скептиками. У трэперов тех времен, может, и не было всех богатств, о которых они читали, но они так сильно хотели их заграбастать, что некоторым и правда удалось. Яникс — один из них: первый настоящий трэп-стар из Москвы, батя всей новой школы и тот, кого в рэпе называют «оуджи». Если мы не отдадим ему положенное уважение в этом списке, то к черту такой список!
2015
2015
«Black Siemens»
Pharaoh
Николай Редькин — «Вписка», The Flow, канал «Сломанные пляски»:
Наглядный пример социального лифта в русском рэпе десятых — как один клип дает твоей карьере удивительный буст. Однажды на кухне с женой мы заспорили: я говорил, что «Black Siemens» — точная фиксация творческого метода Глеба Голубина, который сидит в винтажном «линкольне» посреди московского спальника, где на фоне мелькает вывеска «Ашана». Жена настаивала, что я все придумываю. Решили написать режиссеру и спросить. «Там правда есть „Ашан“?» — удивился он.
Владимир Завьялов — «Афиша Daily», ИМИ, канал Voice:
Куртка Tommy Hilfiger, машина Lincoln Town Car и хмурый зимний индустриальный пейзаж — одна из главных иллюстраций перестройки русского рэпа в середине 2010-х. Любопытно, как с культовым статусом клипа пытался бороться его главный герой, удалив видео на три года с ютьюба. Но из истории его стереть не получилось.
2015
«Притон»
Скриптонит
Сергей Мудрик, музыкальный редактор «Вечернего Урганта», канал «См. слушает»:
Клип, воплощающий (или задающий) визуальную эстетику «Дома с нормальными явлениями» — важнейшего рэп-альбома на русском.
2016
2016
«Слово пацана»
Макс Корж
Артем Макарский, автор «Афиши Daily», экс-главред «Афиши–Волны», канал «Канал Макарского»:
Корж — один из самых удачных примеров того, когда режиссерское кресло рэперу только к лицу. «Слово пацана» удачно вышло в тот момент, когда эстетика панелек и спортивных костюмов еще не так приелась, поэтому целый фильм о том, можно ли по-настоящему уйти от друзей в семью, воспринимался достаточно свежо. Озвучка Гоблина, «Сектор газа» на титрах — клип в том числе рассказывал о том, что есть в жизни и незыблемые вещи, которые тянутся с нами с девяностых. Патриархальные ценности еще никогда не были и уже, наверное, не будут настолько трогательными, красивыми и притягательными.
2017
2017
«Гречка»
Паша Техник
Артем Макарский, автор «Афиши Daily», экс-главред «Афиши–Волны», канал «Канал Макарского»:
Абсолютное единство внутреннего мира исполнителя и того, как выглядит клип — буйная и непонятная зарисовка о прогулке по Москве. Сам автор от клипа не в восторге и считает, что можно было сделать и лучше, — хорошо, что мы живем во время, когда мнение автора равно мнению зрителя. Потому что где еще найти Владимира Епифанцева, играющего на женщине, как на гитаре, добродушных бездомных, рекламу презервативов Durex и танцы с колонкой в московском метро? Жизнь — это нескончаемый поток мыслей и чуточку веселый карнавал, об этом и клип.
Николай Кубрак, канал «Бадибэг»:
Клип-портрет Паши Техника. Режиссер-хитмейкер Visnu (именно он снял фараоновский «Дико, например» и почти все клипы для других бывших резидентов Dead Dynasty, включая Mnogoznaal) за скромнейший бюджет в несколько десятков тысяч рублей создал сюрреалистическую импровизацию. Видео создавали кустарно: съемочная группа ходила за Техником по улицам и вагонам метро, записывая живую реакцию людей на все происходящие безумства. Еще больше сюра в этот эксперимент внесли приглашенные звезды — культовый актер Владимир Епифанцев и порноактриса Лола Тейлор.
2017
«Улети»
T-Fest
Владимир Завьялов — «Афиша Daily», ИМИ, канал Voice:
Дюны, оранжерея, красная машина, комната с зеркалами — уже культовое видео, которое разогнало карьеру 20-летнего клипмейкера Айсултана Сеитова и вывело T-Fest из рэп-новичков в большие звезды.
2017
«Бургер»
Face
Владимир Завьялов — «Афиша Daily», ИМИ, канал Voice:
Танцы на фоне Москва-Сити, дефиле по дороге из психушки, поездка в лимузине. Больше в клипе ничего не происходит, но вы его точно помните: в 2017 году обнаружилось, что можно взять грошовый бит, снять копеечное видео и выйти в дамки лишь на оголтелом флексе.
2018
2018
«Кащенко»
Boulevard Depo
Николай Овчинников, редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily»:
Явление граду и миру Артема Кулика во всей его многозначности и безумии. А также опус магнум Дмитрия Ицкова (он же Zavet) как режиссера.
2018
«Мои разбитые мечты»
Баста
Сергей Мудрик, музыкальный редактор «Вечернего Урганта», канал «См. слушает»:
Мой любимый номер Басты, рефлексирующий, ностальгирующий, с ретрооттенком и западающий в душу. Клип уместно все это подчеркивает.
2018
«Поэма о Родине»
Хаски
Николай Кубрак, канал «Бадибэг»:
Благодаря скандальной блокировке из-за «призывов к каннибализму» за два года это, артовое видео посмотрели более 5 миллионов человек, а его автор, фотограф Игорь Клепнев, утвердился в статусе одного из талантливейших молодых режиссеров. Почти во всех его работах, включая и эту, главная роль отведена не столько людям, сколько окружающим их пространствам. Так Улан-Удэ еще никто не снимал — поэма о родных для Хаски местах подкреплена почти деревенским уютом, энергетикой мест его детства и сложными ракурсами, где птицы летят точно вдоль горизонта, а камера оказывается то на земле, то высоко под тесной крышей. Видео оказалось настолько изобразительно богатым, что Клепнева обвиняли в плагиате Тарковского, цитат из которого в клипе на самом деле нет.
2018
«Konstrukt»
Oxxxymiron, Porchy, Jeembo, Tveth, Thomas Mraz, May Wave$, Markul, Souloud, Loqiemean
Владимир Завьялов — «Афиша Daily», ИМИ, канал Voice:
Торжество большой формы во всех смыслах и, вероятно, самое дорогое видео в истории русского рэпа. Девять артистов — девять разных планов; получилась не просто экранизация сайфера Booking Machine, а манифест об амбициях. Пиковый момент в недолгой истории BM как творческого объединения.
2019
2019
«Без названия»
Масло Черного Тмина
Николай Кубрак, канал «Бадибэг»:
У Ладо Кватании много более известных, сложных и кинематографичных работ — чего только стоит блокбастер «Fata Morgana» для Оксимирона и Маркула, масштабнейший «Почитай старших» для Noize MC и фактурнейший «Убей меня» для Хаски и Масла Черного Тмина, где даже табун лошадей подчинили геометрии кадра. Но «Без названия» идеален в своем минимализме именно как клип: визуал здесь ритмически подчинен музыке, а символизм и образность дополняют лирику Масла Черного Тмина. Видео снимали в придорожном кафе где-то в казахской степи, все актеры — непрофессионалы, а каждый кадр — импровизация. Столь аскетичными средствами режиссер создал цельное полотно, пропитанное религиозными символами и естественной красотой.
2019
«Kensshi»
Масло Черного Тмина
Николай Кубрак, канал «Бадибэг»:
Полноценный мини-фильм и красивейший трибьют альбому «Kensshi» от Айсултана Сеитова — героя «вДудя», одного из главных видеомейкеров СНГ и режиссера клипов 21 Savage, J.Cole и Offset. В семиминутный ролик попали несколько песен из альбома, объединенных общими символами (например, воронами), визуальными приемами (вращение камеры вокруг своей оси, круговая композиция, нестандартные ракурсы) и локациями родной для музыканта Караганды. Чистая визуальная поэзия, рожденная в прокуренных закоулках многоэтажек.
2019
«360»
Элджей
Николай Кубрак, канал «Бадибэг»:
Клип Макса Шишкина — тот случай, когда киногик дорвался до съемок, набил руку на паре дебютных работ и наконец-то воплотил давние идеи. «360» насыщен цитатами из экшен-кино: «Убить Билла» тут соседствует с «Олдбоем», «Рейдом» и «Джоном Уиком». Сцену драки в коридоре сняли за 18 дублей, а исполнитель трюков вынужден был учить хореографию на ходу — в итоге из-за его реалистичных, «грязных» движений многие зрители поверили, что под шлемом скрывается сам Элджей.
Все герои нашего текста когда-то тоже были начинающими исполнителями, и им приходилось прикладывать очень много усилий для того, чтобы пробиться к славе. У вас есть шанс укоротить путь к успеху. Участвуйте в хип-хоп-контесте BURN Tour. Вашими менторами станут артист и продюсер Saluki, Namer и участник питерской группировки AVG Romsta.
Заявки принимаются до середины октября. Точные дедлайны для каждого региона смотрите на странице организаторов в «ВКонтакте». Победители региональных отборов приедут в Москву, где на радио Studio 21 покажут свои навыки и поучаствуют в слушательском голосовании, на основе которого выберут участников полуфинала. Он пройдет 19 декабря в Москве. Лучшие полуфиналисты попадут в финал конкурса, который состоится 26 декабря в московском клубе «Мутабор».