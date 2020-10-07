25 главных хип-хоп-клипов на русском языке

Николай Редькин — «Вписка», The Flow, канал «Сломанные пляски»:

Наглядный пример социального лифта в русском рэпе десятых — как один клип дает твоей карьере удивительный буст. Однажды на кухне с женой мы заспорили: я говорил, что «Black Siemens» — точная фиксация творческого метода Глеба Голубина, который сидит в винтажном «линкольне» посреди московского спальника, где на фоне мелькает вывеска «Ашана». Жена настаивала, что я все придумываю. Решили написать режиссеру и спросить. «Там правда есть „Ашан“?» — удивился он.

Владимир Завьялов — «Афиша Daily», ИМИ, канал Voice:

Куртка Tommy Hilfiger, машина Lincoln Town Car и хмурый зимний индустриальный пейзаж — одна из главных иллюстраций перестройки русского рэпа в середине 2010-х. Любопытно, как с культовым статусом клипа пытался бороться его главный герой, удалив видео на три года с ютьюба. Но из истории его стереть не получилось.