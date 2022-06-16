Выбрали 20 главных концертов в Москве этим летом — от стадионных лайвов Басты и «Зверей» до клубных ивентов Хмырова и Тимы Якимова.

«Свидание» Пространство Summer Stage, 17 июня, в 20.00 Группа Андрея Зеберти заняла на местной инди-сцене нишу группы Cigarettes After Sex — такие же негромкие и чувственные гитарные песни про любовь посреди городской тоски.

МакSим Зеленый театр ВДНХ, 17 июня, в 20.00 Ностальгия по 2000-м, возвращение после тяжелой болезни и возведение «Знаешь ли ты» в хоровой фанатский канон вернули МакSим в заголовки и топы. Большой концерт в Зеленом театре — первый после долгого перерыва у певицы.

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Баста Большая спортивная арена «Лужники», 18 июня, в 19.00 Самый народный рэпер страны уже несколько лет замахивается крупнейшую арену Москвы, но пандемия отложила эти планы на 2022-й. Покорение «Лужников» вполне однозначно укрепит позицию Басты в лиге имени его самого.

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Boulevard Depo «Главклуб», 18 июня, в 20.00 Моргенштерн* как‑то окрестил Boulevard Depo рэпером для «не таких, как все». Несмотря на иронический подтекст слов Алишера, доля правды в его словах есть: творческий метод и карьера Бульвара и правда идут по отличной от русского рэпа траектории. Его концерты тоже не похожи на типичное выступление русских рэперов — придите и убедитесь сами.

Saypink! Причал «Кленовый бульвар», 25 июня, в 14.00 Белорусы Saypink! когда‑то начинали как еще одни подражатели «Пошлой Молли», но от исходной модели для отошли едва ли не дальше коллег — в их поп-панке можно услышать хоть дрилловые биты, хоть босанову.

«Три дня дождя» Lookin Rooms, 25 июня, в 19.00 Глеб Три Дня Дождя за несколько лет прошел путь от рэп-битмейкера до человека-группы и рок-звезды, которая теперь знакома не только слушателям стриминг-подборок с новинками рока, но и массам — спасибо фиту с Zivert. В Lookin Rooms Глеб представит акустику.

Подробности по теме «Рок станет мейнстримом, но нескоро»: «Три дня дождя» — о пути из битмейкинга в рок-музыку «Рок станет мейнстримом, но нескоро»: «Три дня дождя» — о пути из битмейкинга в рок-музыку

Хмыров «Мумий Тролль Music Bar», 1 июля, в 20.00 Филипп Хмыров — человек пылкого сердца и острого слова, у которого получилось уважить друг с другом русско-роковую задушевность с триплетами и рэп-читкой. Один из лучших условно новых артистов последних двух лет.

«Руки вверх!» Большая спортивная арена «Лужники», 2 июля, в 19.00 Под вывеской «Руки вверх!» давно уже скрывается сольное дело Сергея Жукова. Интерес к этой вывеске, впрочем, не пропадает: во-первых, нынешний стык десятилетий проходит под властью всеобщей ностальгии по творчеству проекта, во-вторых, востребован и сам Жуков как поп-герой — концерт в «Лужниках» не оставляет по этому поводу никаких сомнений.

Подробности по теме Интервью с Сергеем Жуковым о сериале «Евгенич», ностальгии по «Руки вверх!» и Милохине Интервью с Сергеем Жуковым о сериале «Евгенич», ностальгии по «Руки вверх!» и Милохине

By Индия Причал «Братеево», 8 июля, в 19.00 Во вторую пятницу июля с причала «Братеево» отправится корабль, на борту которого выступит By Индия — человек, воскресивший песней «Люби меня так» и другими хитами чуть было не утерянную веру в R’n’B на русском.

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Mnogoznaal Пространство «Флакон», 13 июля, в 20.00 Холод и мрак родной Печоры, опустевшая и вселяющая ужас старая гостиница «Космос» — тематически и настроенчески Максим Mnogoznaal стоит в стороне от всего остального русского рэпа, за то его и любим!

Zoloto Пространство «Флакон», 14 июля, в 20.00 Гитарная поп-музыка большого сердца, правильной осанки и породы, лишенная юношеского максимализма, но не красоты.

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Тима Ищет Свет Завод «Кристалл», 15 июля, в 19.30 Музыка отчаяния, безысходности и лишения всего, в чем так нуждаешься, в которой сцепились хип-хоп, гитары и поп-мелодизм. Альбом «Зеркало» Тимы Якимова — одна из ключевых записей начала двадцатых: не с точки зрения цифр, но с точки зрения смыслов.

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«Моя Мишель» Причал «Мост Багратион», 16 июля, в 19.00 В прошлом году «Моя Мишель» записала кавер нетленки «Гостей из будущего» «Зима в сердце», сорвала банк — новую версию полюбили не хуже старой — и напомнила всем, что и остальное творчество группы, в общем-то, не хуже. 16 июля послушать группу можно будет на корабле, отчалив вечером с причала «Мост Багратион».

MC Сенечка Mutabor, 22 июля, в 20.00 Сеня Лисейчев исполняет хип-хоп исключительно безобидный, лучезарный и лишенный порока, мрака и всего, что запрещено, но очень хочется. Звучит он тоже не как типичные треки из подростковых колонок: вместо трэп-битов — скретчи, бум-бэп и другие приметы старины.

Сироткин Пространство «Флакон», 22 июля, в 20.00 Музыка Сергея Сироткина и его группы — подчеркнуто вневременная, но оттого она и выигрывает: тренды приходят и уходят, а запрос на лирику тонкой души под щемящую акустику будет всегда.

Локимин Atmosphere, 24 июля, в 20.00 Мрачный, неудобный, а подчас и вовсе свирепый рэп от лица человека, который неравнодушен к происходящему за окном. Концерты рэпера — отдельный предмет обсуждения: на них рэп-кричалки превращаются в ню-метал-боевики.

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Дора Пространство «Флакон», 27 июля, в 20.00 Привязывать Дору к самовыдуманному понятию «кьют-рок» уже как‑то не с руки. Ее свежий альбом «Miss» — это тоска (возможно, даже фантомная) по всей заметной музыке 2000-х — от поп-рока до R’n’B. Выяснить, как новые песни будут звучать живьем, можно будет на концерте во «Флаконе» в конце июля.

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Lovv66 Пространство «Флакон», 28 июля, в 20.00 Lovv66 берется за самое передовое, что случается в хип-хопе, отрефлексировав и популярность минималистик-трэпа Playboi Carti, и гиперпопа — при этом вворачивает и авторские штучки.

Пирокинезис Пространство «Флакон», 6 августа, в 20.00 Пирокинезиса можно назвать главным андердогом русского рэпа — не мелькая в медиа и не светясь в шоу, Андрей набирает миллионы стримов. Музыка Пирокинезиса — мрачная, вытаскивающая наружу невеселые мысли депрессивного человека — шагает довольно далеко от родового жанра, все чаще засматриваясь в сторону рока.

«Звери» «Открытие-арена», 20 августа, в 19.00 Народная тоска по 2000-м не оставила в покое и «Зверей», бывших в том десятилетии главной рок-группой страны. Правда, если раньше условно образованный слушатель не спешил отдавать почести Роме Зверю, то сейчас вынужден покорно признать его безошибочно хищное чутье на хиты и легкость, с которой ему удавалось высекать гимны поколения. Концерт на «Открытие-арене» — красивая фиксация величия группы.

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