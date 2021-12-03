Сочинец Виктор Вавилов начал пару лет назад писать грустный и анемичный R&B. Сейчас он — герой чартов и новый участник программы Radar от Spotify. Мы пообщались с Виктором о жизнии музыке в Сочи, сложном пути R&B в России и крутости Dopeclvb и YungRussia.

— Откуда у тебя никнейм?



— За этим никнеймом нет особой истории и смысла. Я создавал проект и в голове крутилось слово «Индия». Я понимал, что это звучит и хорошо смотрится в текстовом виде — и нужно добавить приставку. «By Индия» прикольно выглядит — как название какого‑то бренда. — Когда ты его придумал?



— Летом 2019 года, когда создавал паблик. По сути, это было название паблика. — Когда ты начал заниматься музыкой?



— С 2016 года. Сначала делал биты, потом, три года спустя, я купил себе микрофон и звуковую карту и начал делать треки. Тогда началась моя история как исполнителя. — Что тебе привело к музыке?



— В детстве я слушал рэп: каких‑то банальных персонажей вроде 50 Cent или Эминема. Мне всегда нравился этот вайб, я кайфовал от него. В 2016 году я узнал о YungRussia (рэп-коммьюнити, из которого вышли Pharaoh, Boulevard Depo, Thomas Mraz и другие нынешние звезды жанра — Прим. ред.): меня это очень сильно вдохновило — нравилось, что там были не только рэперы, но и битмейкеры и дизайнеры. Мне захотелось делать так же: писать музыку, биты, делать всю эту тему. Даже не рэповать: быть в капюшоне, когда тебя никто не знает, но твоя музыка — повсюду.

Тот случай, когда заглавие альбома прямо говорит, что это за музыка

— Сегодня пять лет, как нет YungRussia (разговор состоялся 23 ноября — Прим. ред.). Как считаешь, какое влияние она оказала на нашу сцену?



— Они просто освежили ее. У них это отражалось даже в названиях проектов — трек «Fresh soft», например. Это новая волна, которая накрыла Россию и до сих пор накрывает. Куча артистов из YungRussia сейчас в топе — это показывает влияние. После них появилось много имен, возможностей — появились артисты вроде меня, которые вдохновились ими. Сейчас многие из них не столь известны в медийной сфере, но в андерграунде многие скажут тебе, что YungRussia — весомый объект в российской музыке. — Кто самый недооцененный из YungRussia?



— Glebasta Spal, 100%. Это вообще без шансов. И в принципе весь Dopeclvb (уфимское объединение, входившее в состав YungRussia и давшее миру Basic Boy, i61 и Thomas Mraz — Прим. ред.), самый недооцененный гэнг, на мой взгляд. Помню, как ехал куда‑то, слушал один из их альбомов и думал: как круто, что я знаю эту музыку — и никто больше. Ну, в моем кругу. Это была андерграундная, нишевая музыка, но реально крутая. Даже если сейчас ее послушать, она и сейчас такая— сохранила свой вайб. — У тебя нет ощущения, что многие участники Dopeclvb недополучили признания и популярности, которую заслуживали?



— Конечно. Но, думаю, многое и от них зависело в этом вопросе. Тут можно рассуждать: было бы это, было бы то. Что есть, то есть. — Ты говоришь, что в твоем кругу не слушали музыку вроде Dopeclvb. А что слушали?



— Не совсем, я не очень точно выразился. У меня были друзья, которые слушали. Я имел в виду больше одноклассников, дальних знакомых, которые не особо шарили за это. Что слушали в школьные годы? Мои друзья — то же, что и я. Сверстники — по-разному. Но на рэпе мало кто был в те годы. Кстати, со временем их стало больше, потому что рэп популяризировался. — Я на Genius прочитал, что ты из Сочи. Как там с рэпом?



— Ничего не было громкого — в какой‑то момент начались тусовки, стали иногда приезжать артисты с концертами и клабшоу, чего не было никогда. Это, наверное, все: жесткого движа, как в других городах, не было. Краснодар, ЕКб, Питер, Уфа — там было круче. У нас — засуха. Максимум — тусовки и локальные рэперы, которые читали для своих друзей. — Кажется, ты первый музыкант из Сочи, с кем я общаюсь. Забавно, что в соседнем Краснодаре было много движухи — PLC, Amchi, Big Music, Slovo. А у вас — ничего. Интересно, почему так?



— Ну, вот так вот (смеется). У нас курортный город. В нашем менталитете не засложена вся эта движуха с культурными явлениями — поэтому все довольно тускло. Я не особо рефлексирую в духе: вот, в моем городе должно быть много рэперов, художников и так далее. Думаю, все должно само двигаться. Но могу сказать, что в 2021 году движуха потихоньку развивается — в город приехало много людей на постоянку, не просто отдохнуть. Будет круто, станет намного интереснее здесь жить.

Свежий сингл «Выпуская дым»

— Ты любишь свой город?



— Да, это мой дом, я здесь родился. Как можно не любить свой дом? Тут есть минусы и плюсы, но дом есть дом. — Ты говорил, что культурные явления не заложены в местном менталитете. Расскажи, в чем прикол менталитета?



— Слушай, Сочи находится рядом с Кавказом, поэтому здесь проживает много кавказских национальностей. По сути дела, этот менталитет и распространяется в большей части населения города. Современная культура в этот менталитет не особо вписывается. На самом деле, я не очень много размышлял на эту тему — я это чувствовал чисто по ощущениям. Но мне кажется, что все будет меняться. — При этом я сам езжу часто в Сочи и вижу, как там все резко меняется в последние годы: особенно после Олимпиады. Вливаются деньги, Сочи становится южной столицей России. Как это чувствуется изнутри?



— Сильно чувствуется. Здесь улучшилась инфраструктура, город стал лучше выглядеть,часто проводят фестивали — в Олимпийском парке, на Красной поляне. Сочи становится большим городом — это точно. По крайней мере, по количеству людей, которые приезжают сюда. Ты выходишь в город и чувствуешь, что их стало намного больше. — Нет ревностного отношения в духе: вот, понаехали? Не чувствуется среди местных?



— У меня такого нет. У местных, особенно у взрослых — 100% есть. Это еще с Олимпиады началось: вот, работы нет, приезжие все забрали, что нам теперь делать? Из‑за этого происходил у людей rage, так скажем. — Мне рассказывали, что местные в Сочи живут по принципу: любой ценой урвать как можно больше денег в сезон, чтобы потом на них чиллить в несезон?



— Есть такое. Летом появляется куча бизнесов. Цены взлетели из‑за того, что сейчас границы закрыты и все едут отдыхать в Сочи. Люди жестко отрываются летом в сфере предпринимательства. — Не собираешься в Москву перебираться?



— Да, но точно не на постоянку. На несколько месяцев. Я в этом году закончил универ — по сути дела, здесь делать нечего. Думал поехать пожить, развеяться. Тем более, почти все мои друзья живут в Москве. На самом деле у меня есть выбор между Питером и Москвой, потому что Питер мне тоже очень нравится — там для меня реально кайф. А Москва — это друзья и коннекты. — На кого учился?



— Экономика. Это мой профиль, по сути. Математика и обществознание — два предмета, которые я мог бы сдать на ЕГЭ. Поэтому и пошел в эту сферу. — Давай о творчестве. Помнишь момент, когда написал первый трек?



— Да. Мне было 18 — я бы не сказал, что это полноценная песня. Я взял грустный, понятное дело, бит и что‑то начитал. Мне реально было тогда грустно — девчонка меня отвергла. Исходя из этого вайба, я написал что‑то меланхоличное. У меня до сих пор на ноутбуке лежит этот проект. — Полегчало тогда?



— (смеется) Блин,я не помню! Но я понял тогда, что такие ситуации — неплохой двигатель для творчества. Со временем я больше в этом убеждался. — Ты часто грустишь?



— Последние года полтора не так часто, но все равно есть моменты, когда ты остаешься один на один с собой, задумываешься о чем‑то, и но само на тебя нахлынивает. Мне кажется, что в грусти есть своя польза. Ты больше начинаешь анализировать себя и свою жизнь — и в конце концов к чему-то приходишь. В конце темного тоннеля всегда есть свет. — Справедливо. Что тебя заставляет грустить?



— Я думаю, каких‑то конкретных факторов нет. Как всегда говорила моя мама: что ты грустишь? У тебя все нормально, учишься в универе, еда есть, все есть. С одной стороны, ее можно понять. С другой стороны, есть же разные ситуации. На самом деле, из‑за чего я грущу-то? Сейчас вот я посмотрел в окно, а там осенняя погода… — У вас тоже осень?



— Да. Все опадает, деревья лысые. На самом деле не могу сказать, что конкретно меня вводит в грусть. Бывают ситуации, жизненные моменты: кто‑то тебе что‑то сказал, ты кому‑то что‑то сказал — все накапивается, и ты начинаешь углубляться в себя. Но я не скажу, что это моя проблема — это жизненный путь, и все эти состояния — часть пути.

«Люби меня так» — наверное, главный хит by Индия на текущий момент