2021-й стал для Басты годом возвращения: летом он соберет крупнейшую спортивную арену Москвы Лужники, а сегодня он запускает шоу на радио Apple Music вместе с Кариной Истоминой и Сэмом (Studio 21). Накануне премьеры мы поговорили с ними о том, зачем нужно радио в 2021 году, что не так с музыкальной критикой и что такое настоящая журналистика.

«Почему я не люблю профессиональных журналистов? Потому что их не существует» Владимир Завьялов: Ну, что, телевидение не победило радиозвезду, получается? Баста: Нет. Оно просто совместило в себе все. Сейчас такой будет у нас тон? (Смех.) Карина Истомина: Меня, если честно, очень пугает! Баста: Нет-нет. Я готов! Владимир: Как вообще возникла идея шоу? Баста: Apple Music предложили нам собраться втроем для того, чтобы разговаривать о музыке. Сейчас все говорят о музыке: и те, кто в ней что‑то понимает и те, кто не понимает ничего. Здесь собрались мы: срез любителей музыки — не профессиональных критиков, потому что эта профессия умерла в принципе, не специалистов, потому что им не до этого. Мы — такие любители музыки, каждый в своем. Я просто люблю музыку, умею ее делать по-своему, общаюсь с музыкантами. Мне больше интересна не сама музыка. Мы придумали такую формулу: все обсуждается — как на базаре. Ты приходишь покупать яблочко — а за яблочко ты узнаешь всё вообще. Трифон Бебутов: Но я понимаю так: формат изначально было предложено вести тебе, а потом уже ты придумал, кого взять в соведущие? Баста: Конечно. Я очень субъективный человек — и мне хотелось бы вести шоу в компании. Коллеги любезно согласились, и мы создали команду. Мне кажется, мы совершенно разные люди. Я бы сейчас пошутил, но не буду. Ладно. (Смех.) Сэм: Совершенно разные люди. Карина: Абсолютно на друг друга не похожи. Баста: Я имею в виду то, что мы по-разному смотрим на музыку. Например, я — достаточно ортодоксальный, выживший из ума старик [как некоторые думают]. Сам я о себе другого мнения. Владимир: Почему именно Карина и Сэм? Баста: Честно говоря, мы очень долго выбирали. Сэм: Это просто идеальный микс: белый мужчина, женщина и черный парень. Трифон: Вот ты, Василий, говоришь про то, что вы все очень разные. И интересно, как вы в этом смысле соединились. Баста: Я говорю: кто из девчонок прикольно занимается музыкой, о ней рассуждает, имеет свой плейлист? Ну, конечно, Карина! Кто еще? Вот вы скажите! Если ее убрать, кого взять вместо нее? Сэм — классный журналист, он умеет говорить, у него четкая позиция, отличное чувство юмора. Он — классный парень. Немного душноватый, как профессиональный журналист.

Почему я не люблю профессиональных журналистов? Потому что их не существует.

Владимир: А что не так с профессиональными журналистами? Баста: Ну это как профессиональный музыкант — тот, кто получил диплом, хорошо образован, знает, как правильно играть, но так ли нужен его диплом? У меня теща — журналист, она отучилась в Сорбонне, выучила язык и брала интервью у Пола Маккартни, Квентина Тарантино. Я у нее спрашиваю: «Что такое журналист?». А она мне просто отвечает: «Человек, который умеет разговаривать». Трифон: Ну, супер. Вы все журналисты в некотором смысле. Баста: 100%. Трифон: Но у вас все-таки есть медийный опыт. Вы вели радиошоу, Youtube-передачи, у тебя вообще своя медиа-империя уже в Youtube. Почему тебе интересен радиоформат на новых платформах? Баста: По факту, о музыке мы не говорили никогда. Мы о ней рассуждали только с точки зрения ее производства, но никогда не выступали в роли людей, обсуждающих ее. Например, мы сегодня [в первом выпуске шоу] с Ваней Дорном поговорили о вещах, которые предшествуют написанию музыки: как она вообще создается. Трифон: То есть это не музыкальная критика, о которой ты сказал, что она мертва, и так далее, а это именно разговор внутри процесса какого‑то? Баста: Любовь и ненависть. Мы сегодня разбирали трек и по-своему субъективно обсуждали его. Журналистика — это все равно объективность. А мы не объективные.

Мой любимый сайт The Flow — не журналистика, это просто субъективный блог, в котором люди высказывают свое мнение, опираясь на вкусовщину.

Что касается объективных вещей… Есть, например, Борис Барабанов: это для меня более-менее объективная музыкальная журналистика, и то опирающаяся на вкус и жизненный опыт. Журналистика для чего нужна? Для того, чтобы наполнять журналы или блоги статьями. Но всё очень быстро ускорилось — поэтому нужны какие‑то быстрые разговоры, в которых ты послушал какой‑то альбом, и он [хорош]. Вот и вся журналистика между мной и тобой. Вот мы здесь коротко и понятно об этом говорим. Да простят меня все журналисты. Трифон: А ты, Сэм, как журналист согласен с этой частью? Сэм: Я бы тоже себя не назвал журналистом, но я отчасти согласен с Василием Михайловичем в том, что в классическом… Карина: Василий Михайлович!

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Сэм: …в классическом понимании журналистика сейчас перешла в контентную историю. Наверное, сейчас не так много музыкальных журналистов, которые влияют на вкус людей. Но, как мне кажется, в этом шоу — вторая веха музыкальной журналистики: знакомить человека, приобщать его к музыке, к творчеству. То есть, когда сегодня пришел Ваня Дорн и говорил с Васей о музыке 40 минут — я никогда такого не видел [чтобы два музыканта общались о музыке]. Карина: А мне очень нравится, что в нашей передаче нет агрессии такого плана: альбом выходит — и журналисты пишут: «Вот, альбом ******* [жуть]! Это говно! Здесь говно!». Баста: Про [редактора The Flow Андрея] Недашковского ты говоришь, да? Карина: Да-да-да. Опять альбом обосрут. Баста: Ой, или [основатель The Flow Андрей] Никитин. Карина: Да! А в нашей передаче, несмотря ни на что, нет токсика. Мы обсуждаем в ней музыку, которая есть в голове артиста, которой он вдохновляется, когда пишет свой материал. И это очень клево, потому что классно изучать творчество артиста, прививать людям хороший музыкальный вкус. Я тоже пытаюсь это сделать: у меня давным-давно есть свой плейлист в Apple Music.

Баста: Хочется просто немного раскрыть героев, которые приходят Сэм: Круто, когда есть один творец, который сделал большой вклад в музыку — и приходит второй. Если бы я разговаривал с Дорном, это всё равно был бы разговор смотрящего и делающего. А когда в шоу есть два делающих артиста — это совсем другой вектор. То, что сегодня говорил Дорн, он бы вряд ли где‑нибудь рассказал. Но так как он знает Васю и его музыку — это совсем другой подход. Наверное, в этом фишка. Трифон: А как говорить про музыку на большую аудиторию и при этом не уходить в разговор для индустрии? Сэм: Мне кажется, сегодня был такой пример. Карина: Так кайф-то заключается в том, что у нас есть человек из индустрии, который очень хорошо разбирается в этой кухне, и я — из условно инфлюенсерской сферы. У нас есть три ингредиента: мы крутим звезду с разных сторон и задаем ему разные вопросы. Баста: Просто для меня Ваня Дорн — замечательный музыкант, классный парень. У всех есть какая‑то история, которая делает тебя замечательным человеком. И тем класснее твои результаты в музыке, когда ты понимаешь, что этот человек такой же, как и ты — но он пишет удивительную песню, и ты не понимаешь, как она сделана. Вот это магия! То есть, мне кайфово смотреть на людей — таких же как мы, но создающих гениальные вещи, которые разрывают миллионы! Интересно показать, как создаются эти вещи. И дать возможность людям раскрыться другим музыкантам, которые сомневаются в себе: «Блин, я, наверное, не такой, как Ваня Дорн. Он же, наверное, ходит и земли не касается. Или Федук, он там это розовое вино пьет и пьет, пьет и пьет, и вот он такой классный!». Трифон: То есть вы хотите очеловечить музыку? Карина: Конечно! Да, сомнения, фрустрации и переживания. Баста: И боль. Карина: И боль.

«В нынешнем времени очень важно дать человеку объяснять, что он хотел сказать, а не ловить на слове» Владимир: Насколько вообще сложно общаться с музыкантом: пытаться раскрыть его, но при этом не прожаривать? Карина: Так а прожарка может быть не токсичной. Это нормально. Баста: Ну, и что, если прожарить? Я вот сейчас пойду на «Прожарку» на «ТНТ», и там, поверьте, мне будет не очень приятно. Но приходит время, когда нужно шапочку снять и просто посмеяться над собой. Ну, хотя бы потерпеть это. Мы, бывает, мерзкие вопросы задаем на шоу. Ничего страшного. Давайте скажем честно: все прекрасно понимают, что я за тип. Но с другой стороны сидят замечательные молодые интеллигентные люди. Мы можем играть на балансе. Трифон: А ты и замечательные молодые интеллигентные люди как‑то учитываешь новые правила общения с точки зрения этики? Для вас это важно в шоу? Баста: Да. У нас Карина — ответственная за этику. Слушайте, я как ортодокс, старый человек, провинциальный расист, сексист, каким стал из‑за разных жизненных клише, вот что скажу. Люди, говорят вещи, которые потом расцениваются как нечто нарушающее правила и границы, потому что так говорили всегда — и они, и отцы, и деды.

Сейчас молодой говорит «баба» — и кажется. что это плохо. А я говорю «баба» — и для меня это что‑то теплое, родное, как хлеб, печь, дом, ласка и уют.

В нынешнем времени очень важно дать человеку объяснять, что он хотел сказать, а не ловить на слове. Сейчас это как на улице. Сказал: «Ну, женщина, она же слабая, ее надо защищать». Реакция: «Ага! Стоп! Закрепили! Угу!» — и давай долбить человека! Что он хотел сказать? Дайте ему объясниться сначала, пояснить свои слова, то, что он имел в виду. Наверное, то что женщину нужно поддерживать, быть верным плечом, надежным другом, любящим, заботящимся человеком — потому что физически мужчина сильнее. Но это не дает ему права мучить женщину или делать ее несчастной. Вот что хотелось этим сказать. Владимир: У шоу есть четкий сценарий?

Баста: Нет. У нас приходит гость, он должен принести песню-трамплин. Он говорит: «Я представляю вам суперзвезду. Это мне нравится, я слушаю». Потом ставит свою песню. Дальше просто обсуждаем планы. Сэм в основном расспрашивает героя об истории музыки, корнях: «Как сложилось, что ты звучишь именно так? Почему ты слушаешь вот это?». Пытается парить постоянно, что Элвис Пресли — незаконный король рок-н-ролла: он украл у черного музыканта (имеется в виду Литл Ричард — Прим. Ред.) это звание. Карина: Да. А я больше про чувства. Баста: Я больше по Юрию Лозе в этой ситуации. (Смех.) Трифон: А что это значит «больше про чувства»? Карина: Например, у Дорна в карьере был большой перерыв. И я спрашивала про фрустрацию, что он чувствовал в этот момент? Страшно ли было исписаться? Владимир: Может произойти такое, что Карина и Сэм хотят вдвоем пригласить какого‑то героя, а Василий — нет? Баста: Мне, честно говоря, всё равно. Насчет звездности героев мы вообще не паримся, правда. «Кто мы такие, чтобы говорить Вале Karna.val об умении петь?» Владимир: А какие есть критерии, по которым вы берете музыкантов? Это как‑то связано с вашими музыкальными предпочтениями? Баста: А какие у меня музыкальные предпочтения? Они безграничны. Мы сегодня это обсуждали: мне интересна любая музыка. Что может мне быть интересным по России? Какого музыканта стоит пригласить, вызвать? Трифон, скажи! Трифон: Ну, не знаю. Какую‑нибудь Валю Karna.val ты позовешь к себе? Баста: Конечно. А почему нет? Это же явление. Вы касаемо выпуска «Музыкалити», вот этого бреда, который Долина устроила?

Подробности по теме Лариса Долина и Валя Karna.val спорят об умении петь. Редакторы «Афиши Daily» тоже Лариса Долина и Валя Karna.val спорят об умении петь. Редакторы «Афиши Daily» тоже

Трифон: Да. А что вообще ты думаешь по поводу такого формата общения? Баста: Что мудрая женщина начала разбирать на полном серьезе поющую девочку из TikTok? Ну, это говорит о том, что у Долиной накопилось много недовысказанности как артистки, хотя она великая артистка. И в свое время у нее были такие же мысли, кк у Вали. Karna.val даже выложила кусок передачи, где молодая Долина на советском телевидении говорит, что ей «мешали».

Слушайте, у нас куча музыкантов пела не очень, но стала легендами! К примеру, Виктор Цой. Это человек, который обладал обычными голосовыми данными как певец. Кто еще? Утесов.

Сэм: Канье Уэст. Баста: Бернес. Я говорю вам о пласте людей, которые для Долиной, уверен, являются культовыми. То есть здесь же мы говорим о той музыке, которая несет вместе с умением и желанием что‑то говорить личность человека. Валя — девчонка, которой 19 лет, она приехала из Ростова петь свои песни. Я, допустим, играю некоторые партии на бас-гитаре. Я не умею играть на басу и специально не учу ноты для того, чтобы получились интересные импровизационные моменты. Все. Хотя, честно скажу, мне очень мешает то, что я учился шесть лет в музыкальной школе, а потом — на дирижера. Мне это очень мешает. Но я никогда не посмею даже на секунду обесценить желание человека творить, создавать и петь. Когда мне приносят музыку, бывает, она мне не нравится. У меня спрашивают оценку, я говорю: «Братик, это просто не мое». Получалось, что я обманул человека, потому что в его музыке было очень много «не моего», а потом его музыка превращалась в культурный фон. Карина: Я тоже согласна, что нельзя обрывать людям крылья. Не считаю, что я имею на это право. Это к слову про токсичность, о которой я и рассказывала. Владимир: Если придет условная Валя Karna.val, вы не будете ее заваливать вопросами: «Почему ты не умеешь петь?» Карина: А кто мы такие, чтобы это говорить? Баста: Ну, что, мы не понимаем? Какой смысл ей говорить: «Сколько диезов в ре-мажоре гамме, можешь сейчас определить?». Понятно, что она этого не знает. Карина: Это какая‑то душнота. Кому‑то вообще интересно, сколько диезов в ре-мажоре? Кому это надо? Владимир: Ларисе Долиной? Карина: Мне посрать вообще! Баста: Я просто объясню. Допустим, я слушал в 16 лет Orbital, или Aphex Twin. Было время, когда такая музыка нас захватывала по причине [запрещенных] веществ и соответствующего настроения. Это был 1996 год — в определенном смысле электронная революция. Я слушал эту музыку, и, имея музыкальное образование, не понимал, как ее делать. Я думал: как он берет ре-минор? А там вообще нет аккорда! А есть какой‑нибудь кашель туберкулезника, который Aphex Twin засэмплировал и превратил в музыку. И зачем ему ноты? «Музыкальная гимнастика — способ отодвинуть старение» Владимир: Поговорим о российскаой музыке в 2021 году: как вообще относитесь к этому современному пост-трэпу, дриллу, детройтской теме? Слушаете ребят вроде Soda Luv, Seemee? Баста: Отлично! Я слежу. Карина: Дрилл мне не близок, но я их всех знаю. Мне Mayot нравится. Баста: Да. Но мне нравится больше Soda Luv, OG Buda. Такие, более хитрые типы. Владимир: Хорошее определение — «хитрые»! Баста: У меня был проект Ноггано, я много делал таких [хитрых треков]. Мне это нравится. Мне очень интересен ключик всего этого.

Кстати, в этом году первому альбому N1NT3ND0 , первому [в России] с южным звуком, — десять лет. Десять лет! Я сам охренел! Владимир: С какими чувствами ты его слушаешь спустя десять лет? Баста: Да [замечательно]! Я его в машине ставлю! Если чуть-чуть подкрутить звук, насытить — это будет звучать как сегодня. Я вам честно скажу: дрилла чуть в хэты добавить, разбить его на т-р-р, т-р-р, в два раза быстрее — и будет звучать современно! Я рад, что я сделал такой проект. Я искренне себя уважаю, говорю себе «Старушка, ты молодец». Владимир: Что вообще заставляет тебя искать новую музыку, разбираться в ней, следить за новичками? Баста: Мужской азарт. Хочется отодвинуть собственное старение. А способ его отодвинуть — это музыкальная гимнастика, желание поглощения новых жанров, переработка их, выпуск нового музла. Мне нравится делать электронную музыку [в рамках проекта Gorilla Zippo]. Я обязательно делаю три электронных трека в неделю. Физкультура уха, руки, глаза, чего хотите. Владимир: Кто из свежачков особо приглянулся? Баста: Blago White. Вот это тип вообще! Мы обсуждали, что он очень похож по своему тембру на «Кровосток». В том контексте, что артисту необязательно иметь напористый, запористый голос, чтобы покорять людей.

Последний альбом Blago White — Баста выделяет его среди прочих фрешменов

Трифон: А как вам, кстати, новый «Кровосток»? Баста: Литературно — круто. Музыкально — отстой. Карина: Мне тяжело слушать их. Я когда их слушаю, мне плохо становится, тревожно. Баста: Им просто надо делать аудиокниги. Я бы на их месте взял контрабасиста, пианиста, гитариста — чтобы [участники группы] на их фоне просто читали бы свои стихи. Это был бы аудиоспектакль! «Кровосток» — бешеные и классные художники. Их самый крутой альбом — первый. Вся музыка — ***** [черт побери], шедевр, не перебиваемый, сука, ничем! «Жене BadComedian пора снять корону с себя. Он на полном серьезе разбирал фильм Кахи на качество морали» Владимир: Предлагаю двинуться от «Кровостока» к тиктоку! Баста: О, хорошо, хорошо! Это по-вашему, по-журналистски. «От „Кровостока“ к TikTok». (Смех.) Владимир: Как вы относитесь к тому, что тиктокеры с нулем музыкального бэкграунда залетают в музыку и в чарты? Карина: Какая разница вообще? Пусть делают, что хотят. А сам TikTok мне дается тяжело. Я туда залезаю: всё очень быстро меняется. Я не понимаю челленджей, мне они кажутся странными и несмешными. Может, у меня лента просто еще не адаптирована. Но когда дети [из TikTok] поют какие‑то свои песенки — да ради бога. Музыка создана для всех, и никто не имеет права говорить кому‑то, что он должен делать музыку или не должен. Баста: Я не хочу никого учить жизни. Также не люблю, когда меня учат жизни, как мне что делать, снимать, что мне петь, как мне высказывать свое мнение. Не люблю этого. Я родился в Советском Союзе и очень хорошо помню, что нужно было делать для того, чтобы нужно было делать. Все эти комсомолы… Последний обзор Жени BadComedian [на фильм «Непосредственно,] Каха» — ну, это позор просто. Жене пора снять корону с себя. Он на полном серьезе разбирал фильм Кахи на качество морали. Хочется сказать: «Женек, ну, хорош. ***** [Черт побери], ну, ты же парень молодой. Что ты творишь?». Возьми Лунгина какого‑нибудь разбери, или старенькое что‑нибудь, чтобы принести пользу людям, которым ты ничего не предлагаешь взамен.

Подробности по теме «Приключения нового Шурика»: BadComedian выпустил обзор на «Непосредственно Каха» «Приключения нового Шурика»: BadComedian выпустил обзор на «Непосредственно Каха»

Вы представляете, Каха — не такой, какой он есть! И моральный уровень его фильма очень низкий! Видите, а еще на это деньги дало государство! ****** [Господи]! Спасибо, ***** [черт побери], Женек. Ты нормальный. Флажок. Комсомолец. Прямо молодец. Почему у государства нельзя брать деньги, если Каха — гражданин государства? Трифон: Справедливости ради: на мой взгляд, Женя BadComedian — никакой не кинокритик. Баста: 100%. Трифон: Была смешная тема, когда к Дудю пришел Антон Долин как главный кинокритик Святой Руси. И Дудю начали писать комменты: «В смысле „главный кинокритик“? Главный кинокритик — это же BadComedian!». Баста: Так никто не говорит, что он кинокритик. К нему вопрос как к блогеру, просто как к мальчику, который освещает кино на свой манер. Сними корону, елки! Ты возьми еще «Дом-2» разбери на уровень морали, художественности! У Жени проскакивают очень серьезные заявления, в которых он позиционирует себя как человек, который понимает, каким должно быть кино, и говорит от лица большого числа его зрителей. Он говорит в духе: «Это будет неинтересно людям». Такое заявление, возлагает на тебя ответственность. Когда ты это делаешь, хочется сказать: «Старик, ну, по-братски, мы просто твои фанаты — хоть ты наши фильмы расчленял как мог. Но ты же был просто смешным. Сейчас ты просто…». Он воспитал, как я называю, околокиногопников, которые на корточках ждут его выпусков не для того, чтобы лучше разбираться в кино, узнать о каких‑то классных вещах. Неизвестно, какими поступками руководствовался Женя BadComedian, если бы он возглавлял Фонд кино, и какие бы фильмы мы все смотрели, опираясь на его вкус. Цензура — она и есть цензура. У нее бывают разные обертки и очень милые лица, очень умные глазки, очень хорошая терминология. Но она всегда будет цензурой. «Меня мое *********** [идиотское] высказывание касаемо пенсионной реформы научило следить за метлой и выбирать свои выражения» Трифон: Мы сейчас оказались в очень интересной цивилизационной точке, где, на самом деле, нет свободы слова вообще-то нигде. Просто в России ее нет на предмет, например, критики системы, власти… Баста: Да ничего нет. Ты не можешь никого критиковать. Ты не можешь говорить про феминизм, гомосексуализм. Сэм: Есть свобода слова… Баста: Да нет ее! Сэм: Просто сейчас появилась ответственность. Раньше любой человек мог сказать всё, что угодно — и всё равно. Баста: Хорошо. Когда ты критикуешь власть, твоя ответственность — сидеть в тюрьме. Всё. Трифон: Да. А в Америке ты никогда в жизни не сможешь ничего выпустить — никакую песню, фильм и так далее — если ты что‑то скажешь, например… Баста: Про геев. Трифон: Ну, например. Баста: Если скажешь что‑то… Трифон: Просто пошутишь. Сэм: Так это же хорошо. Баста: Почему? Сэм: То, что люди сейчас думают перед тем, как что‑то сказать.

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Трифон: Вопрос: это как‑то коррелируется со свободой слова или нет? Баста: Сейчас вот группа «Пасош» развалилась. Хочешь, я просто выскажу свою аккуратную позицию? Я сейчас нахожусь в достаточно запуганном состоянии. Меня мое *********** [идиотское] высказывание касаемо пенсионной реформы научило следить за метлой и выбирать свои выражения. Сэм: В этом-то и прекрасная составляющая культуры. Баста: Чем? Старик, я просто сказал свое мнение касаемо пенсионной реформы. Просто *********** [идиотское] мнение. Не я ее принял.

Не хочется, чтобы цивилизация превращалась в палача. Не хочу, чтобы это превращалось в расправу над человеком. [Хочу], чтобы человек, который совершил ошибку, выносил вывод, а не становился запуганной жертвой всей этой херни.

Сэм: Безусловно, не нужно уничтожать человека, просто потому что он что‑то сказал. Баста: А я хапнул просто! Вы не поверите, у меня была даже идея сесть за детектор лжи, и всем доказать, что меня никто не просил [озвучивать мнение о реформе], а я всего лишь просто после разговора с Ксюшей [Собчак] озвучил свое *********** [идиотское] мнение, прочитав статью. Понимаете? Я был в таком положении. Они все: «Ага, [блин]!». И как ты докажешь? Я честно скажу: к женщинам я отношусь уважительно. У меня дочки. Кто кого уважает, а кто кого не уважает — это выясняется опытным путем. Мне совершенно нет дела до геев и того, как они живут. Меня совершенно не парит, кто чем занимается, как он живет.

Я больше смотрю на то, что за человек из себя представляет. Его национальность, вероисповедание, музыка, одежда — всё равно. Его поступки меня интересуют.

И когда поступки прячутся за всё это и оправдываются его меньшинством, его национальностью — это уже манипуляция, которая бесит нормальных людей. Они говорят: «Ребята, вопрос не о цвете кожи или о поле, а просто о поступке. И давайте разбирать это». Карина: Я согласна с этим. Просто, к сожалению, не все люди так живут и придерживаются таких взглядов. Поэтому такие движения как феминизм и ЛГБТ должны существовать и бороться за свои права. Но я не поддерживаю совершенно радикальный феминизм, потому что это для меня дико. Я люблю мужчин, и очень сильно. Я действительно считаю то, что нужно людей судить по их поступкам. Но эти движения обязательно должны быть, потому что элементарно невозможно, например, снять квартиру двум геям. Ну, правда. У меня есть друзья-геи, и они не могут снять квартиру. Да, слушайте, я занимаюсь психоактивизмом. Не могут снять квартиру и люди с расстройствами. Людей выгоняют с работы, если у них какие‑то депрессивные эпизоды, биполярные расстройства или еще что‑то — потому что есть ужасная стигматизация. Сэм: Раньше в мире, где мы жили, был истеблишмент: расы, сексуальной ориентации, классов. Он задавал тон. То есть, условно говоря, я могу быть в Африке, но книгу про историю континента пишет какой‑то белый чувак из Калифорнии. Но он ни фига не знает про Африку и просто пишет свое видение ее истории. Сейчас мы живем в то время, когда все подключены к общему хабу. Когда ты говоришь фигню про кого‑то, тебе говорят: «Стоп! Это не так». Хорошо, что появился такой check. Больше нет такого, что тебя оскорбили, а ты не можешь выступить в свою защиту. Очень круто, что мы сейчас друг друга проверяем. Безусловно, я согласен: если человек что‑то сказал, нельзя его отменить. Нужно давать ему шанс. Но check должен быть. Ты сказал неправду — тебе должны ответить: «Стоп. Подожди. Это не так». А отменять проще. Карина: Второй шанс обязательно нужно давать. Баста: Я скажу так. Я жил не очень хорошей жизнью, и сейчас не очень хороший человек. Я просто признаюсь в том, что я приемлю какие‑то вещи в целях защиты себя, своих близких, и родных. Меня жизнь научила: всегда было важно, чтобы в твоей жизни появился человек, который говорит: «Старик, ничего страшного. Переделай это, сделай вот так». Меня никогда не окунали головой в говно для того, чтобы утопить. Окунали для того, чтобы вытащить, помыть и сказать: «Давай двигайся». Касаемо правды. Это хорошие слова, но, на самом деле, никто не знает, что сейчас правда. Все, что написано — это может быть неправда. Все, что написано, может быть правда. Я поклонник истории. Очень часто никто не знает, в чем правда до конца. Памятники, к которым недавно носили цветы, сейчас сносят по всей Америке. Тот, кто был героем, стал антигероем и расистом. У нас так много закрытых тем, которые нужно раскрывать. Нужно быть очень терпимым к тем, кто ошибается

© Виталий Кривцов

«YouTube — это такой же телек» Трифон: Вот что интересно. Раньше, например, чтобы стать большим артистом, нужно было попасть на телек, радио и так далее. Потом появились социальные сети, YouTube, и это стало возможным бустом. Сейчас… Баста: Всё то же самое. YouTube — это такой же телек со своими рейтинговыми программами, звездами, правилами. Тебя могут предать забвению и похоронить. Если у тебя есть бабки, возможность вкладываться, за тебя кто‑то платит — все то же самое [как на телевизоре]. Ты проплачиваешь просмотры, участие во всяких шоу, Система работает точно так же. Есть магнаты, есть кукловоды, которым принадлежат блогеры. Владимир: По поводу TikTok, Мне вот эта история с хаусами напоминает старый добрый российский шоу-бизнес с продюсерскими центрами. Карина: Что‑то такое напоминает. Баста: Это и есть старые приемы. Если ты имеешь деньги, ты будешь раскручен, тебя будет знать вся страна. Ты появишься у нужных Instagram-блогеров, у TikTok-блогеров, Youtube-блогеров, ты пойдешь по программке. Тебе снимут клип. Если у тебя есть толковые сонграйтеры, которые напишут хорошие песни, то можно из любого человека сделать хотя бы узнаваемую медиа-персону. Трифон: Сейчас идет большое обсуждение по Youtube: что его собираются замедлять, закрывать и блокировать, и так далее. Баста: Журналисты «Афиши» должны радоваться! Вы опять будете единственным источником классной информации. Трифон: Тогда надо делать свою платформу просто вместо Youtube. Но вы как компания людей, которые делают кучу контента, продвигают артистов и так далее, какое имеете к этому отношение? Баста: Я до конца не понимаю, как это будет работать. Мы живем встране, в которой торопиться нельзя. Например, возвращаться из Германии (имеется в виду возвращение Навального в Россию после лечения в немецкой клинике — Прим. Ред.). У нас нужно аккуратно взвешивать свои шаги и понимать, где твое заявление может быть полезным и важным. Трифон: А вы верите в появление, возможно, альтернативной Youtube площадки? Баста: Сейчас начали форсировать Rutube. Не знаю, насколько он стал функциональным, потому что [раньше] это было дровище просто. Трифон: Условно говоря, замедлили Youtube — ты поведешь свой бизнес на какие‑то альтернативные каналы? Баста: Наверное, будем это обсуждать. На самом деле, не вижу ничего ужасного в том, что произошло с Twitter — после выборов и удалением постов Трампа. Они [Twitter] сделали несколько ошибочных шагов, которые позволили многим говорить: «А почему нам нельзя вас шандарахнуть?». Для меня Трамп — не очень симпатичная фигура, но превращать его в тень, если мне не нравится его мнение и позиция — это, мягко скажем, не демократично, особенно в стране, которая является колыбелью демократии. Пусть он говорит, пусть он имеет платформу для высказывания. Twitter сделали всё то, за что у нас ругают все газеты, «Первый канал», «Второй», «Третий» — лишили возможности высказаться оппозиционным, не нравящимся тебе людям. Вот и шандарахнули. Мы же понимаем, что вопрос перехода на другую платформу — это дело второе. Когда появится проблема с Youtube, здесь будет общественная дискуссия. Мне кажется, важно, кто будет спикерами. Будут ли это оголтелые спикеры? Или люди, которые захотят найти какое‑то решение и объяснить тем, кто находится наверху, о громадной ошибке, которую они совершат, если Youtube будет закрыт.

Мое официальное заявление, я говорил уже это сто раз: закрытие или замедление работы Youtube — это стратегический удар наших сил по своим же силам.

Естественно, в Youtube есть много контента, который не нравится власти. Но также есть место для патриотичного контента. Просто нужно наращивать его и вступать в живую конкуренцию, поддерживая эту информацию реальными делами по улучшению жизни в государстве. Все же просто. Владимир: Раз уж речь пошла про демократию. Поп-музыка сильно демократизировалась за последнее время? Карина: Конечно. Баста: В каком‑то смысле от музыкантов ждут слишком многого. Допустим, ты не пошел на митинги, значит, ты не такой хороший, ты нам не подходишь. Ты пошел на митинги — ты нам подходишь, ладно. Когда тебе предлагают правила, по которым ты будешь излагать свое мнение и отстаивать свою позицию — это неприемлемо для думающих взрослых людей. Я не хожу на митинги по своим причинам. Когда был молодым, ходил на Болотную на митинги, стоял по Садовому кольцу (имеется в виду акция «Белое кольцо» 26 февраля 2012 года — Прим. ред.).

«Для этих псин в синем мы просто быдло»: в 2011 году Баста и и «Бумбокс» записали песню «Солнца не видно» — очень острую на слово

Мне говорят: «Почему ты не напишешь песню?». Я говорю: «У меня есть песня «Солнца не видно», и, поверьте, за 10 лет [с момента релиза] этой песни ничего особо не изменилось. Ее можно просто брать и слушать. Хотя в новом альбоме у меня есть песня… Но это никому не нужно, потому что всем оппозиционным силам нужны очень горячие заявления, которые чего‑то добавят, по их мнению. К сожалению, видимо, надо искать другой подход для решения проблем, которые сложились у оппозиции. И в каком‑то смысле оппозиция оказалась в тупике. Сейчас непонятно, что делать. Как‑то все вроде шло-шло-шло, а потом перестало работать. Лешу [Навального] посадили, многие подались в бега, [появились] эти бесконечные уголовные дела. Естественно, общая позиция оппозиции — так себе звучит «позиция оппозиции» — немного развалилась.