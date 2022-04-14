Я недавно поучаствовал в отборе участников фестиваля Ural Music Night в категории «Рок», а до этого скатался на конкурс молодых исполнителей New/Open в Екатеринбург. Новая музыка — примерно 50% контента, который я потребляю в некризисное время. Слушая и музыку кандидатов на фестиваль, и последние демо, приходящие мне, я понимал, что у многих вроде бы все ок, но полюбить их не получается. Как у Джона Пила в середине восьмидесятых «Мне даже не нравятся записи, которые мне нравятся» (ни в коем случае не сравниваю себя с ним, но лучше цитаты по такому поводу нет).

Сперва казалось, что будет революция. Что «Пошлая Молли» с одной стороны, «Пасош» с другой и «Буерак» с третьей (а также «Дайте Танк (!)» и «Петля Пристрастия» где‑то по соседству) вытащат гитарную музыку из того кризиса, в котором она оказалась стараниями ретроградов с «Нашего Радио» и их поклонников.

Все к тому и шло. Поколение фестиваля «Боль» в 2017–2019 годах смогло зафиксировать надежды и страхи постсоветских поколений. Все там было: от быстротечности и бессмысленности жизни до отчаянного одиночества, ведущего к полному провалу. Они очень хорошо все понимали про время, в котором живут. Избегая прямого разговора о политике, они описывали состояние людей, которых исключили из политического процесса. То есть большей части тех, кому еще не исполнилось тридцать.

От Кирилла Бледного («Пошлая Молли») с его оптимизмом висельника до Ильи Черепко-Самохвалова («Петля Пристрастия») с его пессимизмом собутыльника, от Расела Рахмана («Спасибо») с его озорным отчаянием до Тимы Якимова с его пьяным отчаянием — все они очень точно изобразили и себя, и своего слушателя. Человека, который может многое, но которому все запрещено — и остается только бесконечно закапываться в себе и пить-пить-пить. Мы много тут писали про «новых грустных», все описанные выше люди подходят под это описание. Как говорили про певцов и актеров прошлого застоя, «герои негероической эпохи».

Волна в какой‑то момент схлынула. И случилось это задолго до февраля 2022 года, когда многие из списка оказались в физическом и не только смыслах по разные стороны от границ.