Читая мощную колонку Артема Макарского о проблемах музыкального критика в России, вспомнил один прошлогодний летний эпизод. Утро после шумного вечера, я пишу еженедельный дайджест свежей музыки, отслушиваю новинки и составляю плейлист. За этим занятием наблюдает приятель и говорит что‑то в духе: «У тебя не работа, а мечта — смотрю на тебя и понимаю, что как будто не тем занимаюсь».

Я не нашел причин это оспорить — к прошлому лету я окончательно избавился от не приносящих никакого удовольствия, кроме денег, сайд-проектов. И сосредоточился только на том, что хотел и всегда желал делать — писать о музыке. Но избавило ли это меня от стресса?

Артем Макарский уделил много внимания в своей колонке мысли о том, что труд музыкального критика несоразмерен затратам на него. Это важная, но далеко не единственная проблема автора, который на более-менее регулярной основе пишет о музыке за деньги .

Принято считать, что критик по мере обрастания экспертизой избавляется от оптики обычного слушателя. Когда‑то социолог Теодор Адорно сформулировал четыре типа слушателя музыки: если их радикально упростить и как‑то адаптировать под текущий контекст, то это музыканты-эксперты, музыканты-неэксперты, образованные слушатели и сугубо эмоциональные слушатели.

Людей, пишущих о музыке, чаще всего относят к третьей категории: когда музыка — сначала институты, а уже потом эмоции . Так получилось, что я в 2020 году со скоростью ватрушечника в аквапарке уверенно летел вниз из третьей в четвертую категорию: самый успешный в смысле карьеры год оказался страшно непростым (не буду влезать в подробности) в смысле жизни. Я потерял нескольких близких людей, не реализовал ряд планов на год из‑за пандемии, падал с велосипеда, очень много психовал и расстраивался.

Как следствие, меньшее, что мне хотелось делать в 2020 году, — слушать новую музыку. Мне приходилось буквально уничтожать в себе бездумно-эмоционального слушателя, чтобы дать нормально поработать эксперту в себе. Получалось не всегда: говоря о любимых альбомах 2020 года, я набросаю список сильно меньше обычного — огромное число хорошей музыки просто не попало в меня. При других обстоятельствах такого бы точно не произошло. Слушать и анализировать какого‑нибудь Playboi Carti в конце года я уже совсем не мог.

Были и другие обстоятельства. Когда мир только охватила домашняя изоляция, цифры музыкальных стримингов упали. На собственном примере домоседства я быстро понял почему: в четырех стенах как‑то всегда больше хотелось смотреть «Нетфликс» и футбик. Музыка у меня лучше всего усваивалась и запоминалась именно в дороге.

Хочешь полюбить альбом? Прогони его на велике! Обкатай в зарубежной поездке! Вспоминаю 2019-й — я наматывал километры по полям Парголова и лесам Левашова, горам Красной Поляны и побережьям острова Русский и другим красивым местам. Там я ставил на повторе «Igor» Тайлера, «Late Night Feelings» Ронсона, «Комету» Cream Soda и много чего еще. В 2020 году мне таких эмоций страшно недоставало — летом я серьезно повредил руку и не мог ездить почти до конца велосезона, а больших путешествий толком и не было.

Ощущение того, что в 2020-м «как‑то не до музыки», кажется, было глобальным. 2020-й толком не подарил ни одного большого мирового поп-имени — лейблы будто бы побоялись вкладываться в новичков: все равно нет концертов! А еще вспоминаются слезы Дуа Липы в инсталайве: она хотела выпустить альбом для вечеринок, а в итоге все остались сидеть дома: никаких больше вечеринок! К счастью, «Future Nostalgia» и правда скрасил 2020-й, но все равно думаешь: «Вот бы его горланить в караоке-баре после одиннадцати! А лучше на фестивале».