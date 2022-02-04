По известным причинам большую часть времени последние два года я ездил по России. И среди прочего я посещал шоукейсы и фестивали в разных городах: Awaz в Казани, Arkhangelsk Music Weeks, Ural Music Night и, естественно, New/Open. Последние два проходили в Екатеринбурге. Все эти мероприятия (кроме разве что Awaz) уже были раньше, они привлекали людей из индустрии, но при этом не были достаточно заметны: во-первых, их перекрывали мероприятия в Москве, во-вторых, их перекрывали мероприятия в других странах. Зачем нужен Awaz, если есть The Great Escape? Другое дело — время пандемии, когда за рубеж не выехать, но и большие московские фестивали отменяются.

В прошлом году я сетовал на москвоцентричность большой индустрии и исключительную эндемичность сцен маленьких. Два года пандемии поменяли ситуацию. Сейчас в регионы не просто можно ехать — обязательно нужно. Именно там сейчас происходят процессы, которые впоследствии будут определять состояние музыки на уровне уже не отдельных субъектов федерации, а целой страны.

Скажем, Екатеринбург без UMN и New/Open и так является ключевым для индустрии городом, однако без этих фестивалей он бы не смог доформировать свою идентичность. Оказывается, большой бесплатный фестиваль с хорошими экспертами, нормальным финансированием и приличным лайнапом возможен не только в Москве и Петербурге. Оказывается, можно организовать конкурс музыкантов и при этом он не будет похож на унылое мероприятие формата «соревнование молодых дарований» — и позвать туда лучших новичков сцены даже из Москвы (в этом году за приз New/Open будут бороться, например, The Omy, «Хадн дадн» и «Созвездие Отрезок») и экспертов не формата «заслуженные ветераны».

Кроме того, благодаря подобным мероприятиям развиваются и сами музыканты. В прошлом году благодаря New/Open мы услышали альбомы фолк-реаниматоров из The Settlers и Hodila Izba или, скажем, увидели клип «Гафта» и Dakooka о домашнем насилии. Получилось бы у них это без сторонних денег? Вероятно, да, но с куда большими трудностями.

То же и с другими городами. Фестивали с локальными группами и привозными звездами помогают двигаться местной индустрии. Это вроде бы очевидный факт, но он особенно виден, когда таких мероприятий становится больше, а гости на них — покрупнее. Мог бы Архангельск прожить без своих «музыкальных недель»? Конечно, но с ними он постепенно обретает свою идентичность: северного города, где есть немало суровой и мечтательной музыки и где похожая музыка из других мест пользуется не меньшим спросом. Поехал бы я в Архангельск без этого фестиваля? Вряд ли. А теперь поеду еще раз и, возможно, просто так.

Понятно, что это все порой находится на зачаточном уровне. Понятно, что все это пока только внутрироссийская история. Ну, так и Таллин был захолустным музыкальным городком, пока девушка по имени Хелен Силдна не решила проводить местную неделю музыки, а теперь туда едут со всей Европы и российские группы через Tallinn Music Week получают контракты с западными лейблами и договариваются о концертах за рубежом. Собственно, то же самое и должно произойти с New/Open и другими подобными. Осталось дождаться открытия границ.

Кого мы точно хотим послушать на New/Open

Cruel Tie

Издерганная московская альтернатива на английском