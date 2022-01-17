Перефразировав название своего любимого фильма, славящегося величайшим из саундтреков, автор одноименного телеграм-канала Сергей Степанов раз в месяц рассказывает о лучшей киномузыке. В обзоре лучшего за 2021 год — саундтреки Николаса Брителла и Эдди Веддера, песни Лина-Мануэля Миранды, Sparks, Фелы Кути и *NSYNC и длинный плейлист.

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Саундтреки Николас Брителл «The Underground Railroad»

Звание главного композитора минувшего года всецело заслужил учившийся в Джульярдской школе, окончивший Гарвард и игравший инструментальный хип-хоп Брителл . Он упомянут в обоих оскаровских шорт-листах как автор музыки к скверной сатире «Не смотрите наверх» и соавтор звучащей там же песни Арианы Гранде и Кида Кади. Он написал оригинальную музыку к диснеевской «Круэлле» и продолжает нести ответственность за саундтрек телевизионных «Наследников», красноречиво иллюстрирующий, почему среди источников вдохновения Брителла одновременно числятся Рахманинов и Доктор Дре. Ну а самая грандиозная из его последних работ — это разделенная на три тома музыка к мини-сериалу Барри Дженкинса, всякий раз пробуждающего в Брителле что‑то величественное и опустошающее. Саундтреки к двум последним фильмам Дженкинса, «Лунному свету» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить», заработали по номинации на «Оскар», но в «Подземной железной дороге» композитор прыгает выше головы. Благо немногословный магический реализм шоу и любимые Дженкинсом крупные планы способствуют тому, чтобы долго и отчаянно рвать струны. Кристобаль Тапия де Веер «The White Lotus»

Истерики иного порядка закатывает в «Белом лотосе» базирующийся в Монреале чилиец, до недавнего времени известный мрачными саундтреками к зомби-драме «Новая эра Z» и телевизионному фолк-хоррору «Третий день». В мини-сериале «Белый лотос» Тапия де Веер сработал в стилистике, им самим озаглавленной «гавайским Хичкоком». Она щедра на перкуссии, саспенс и посторонние звуки (включая животные вопли и постельные стоны) и поддает жару и без того бодрому — особенно для очередного шоу в жанре «богатые тоже плачут» — сюжету. Джонни Гринвуд «The Power of the Dog»

Гитарист Radiohead и их с Томом Йорком новой группы The Smile отметил 50-летие в статусе одного из самых востребованных композиторов Голливуда. В шорт-листе оскаровской категории «Лучшая оригинальная музыка» Гринвуд упомянут дважды — столько же, сколько ставший вконец невыносимым Ханс Циммер («Не время умирать», «Дюна»). И если музыка к «Спенсер» для Джонни — очередной эксперимент, то «Власть пса» — это его, с позволения сказать, greatest hits, от «Нефти» до «Призрачной нити», плюс гордо солирующие духовые.

Антонью Пинту «Nine Days»

Экзистенциальная драма бразильца Эдсона Оды — один из самых пронзительных и недооцененных фильмов прошлого года, а его соотечественник Пинту («Сенна») продолжает сочинять саундтреки, от чьей беззастенчивой сентиментальности сложно не прослезиться. Помимо прочего, Пинту любит и умеет работать с женским вокалом: в конце нулевых его исполненная Шакирой и включенная в адаптацию «Любви во время холеры» песня претендовала на «Золотой глобус», а в одной из кульминационных сцен «Девяти дней» замечательно поет певица, опознать которую пока не удалось. Разные артисты «Flag Day»

Доковылявший до российского проката «Фальшивомонетчик» — кино откровенно плохое, но если в амплуа режиссера Шон Пенн в этот раз не преуспел, то его давняя дружба с Эдди Веддером принесла обильные плоды. Фронтмен Pearl Jam взял в соавторы звезду инди-мюзикла «Однажды» Глена Хансарда, записал кавер-версию «Drive» R.E.M. и развил центральную для фильма тему отцов и дочерей двумя дуэтами с собственной дочерью Оливией. Помимо Веддеров и Хансарда поет тут и Cat Power — три оригинала и кавер «I Think of Angels» исландца KK. Песни Себастьян Ятра «Dos Oruguitas» из «Энканто»

Создатель «Гамильтона» Лин-Мануэль Миранда уже выигрывал и «Эмми», и «Грэмми», и «Тони» (не говоря уже о «Пулитцере»), поэтому до вожделенного EGOT — «Большого шлема» заокеанской шоу-индустрии — ему остался один «Оскар». Ну и похоже, что его ближайший шанс возместить недобор — эта душещипательная баллада в исполнении сладкоголосого колумбийца. Sparks «So May We Start» из «Аннетт»

По соседству с Мирандой и другими голливудскими тяжеловесами немного странно выглядит оскаровская заявка Sparks. Но им привычно выпадать из любого контекста, а песня, с которой начинается написанный братьями Мэл мюзикл Леоса Каракса, удалась во всех отношениях — и как один из самых ярких фрагментов фильма, и как самостоятельный хит.

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Бейонсе «Be Alive» из «Короля Ричарда»

А, впрочем, ни Sparks, ни Миранде особо обольщаться не стоит. Даже у Бейонсе с хорошей песней из нескучного байопика (гарантированный «Оскар» Уиллу Смиту) практически нет шансов против Билли Айлиш, чья выпущенная почти два года назад «No Time to Die» — поблекшее со временем, но все же украшение самой противоречивой серии бондианы.

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Роберт Левон Бин «Mercy of Man» из «Холодного расчета»

Довольно эффектным вышел композиторский дебют бас-гитариста и певца Black Rebel Motorcycle Club, не только ставшего соавтором оригинальной музыки к новому фильму Пола Шредера, но и сочинившего для него несколько сольных песен. Самая запоминающаяся — записанная при участии фолк-певицы С.Дж.Гудман, напоминающая поздних BRMC и звучащая в концовке «Mercy of Man». Бо Бернэм «Welcome to the Internet» из «Бо Бернэм: Дома»

В равной степени смешная и страшная частушка о том, как устроена жизнь онлайн («Апатия — трагедия, скука — преступление/Что угодно, все на свете/Все время»), — один из программных моментов выигравшего три «Эмми» и номинированного на пару «Грэмми» нетфликсовского синти-поп-мюзикла американского комика, актера, режиссера и человека-оркестра Бо Бернэма.

Моменты Фела Кути «Let’s Start» («Тем больнее падать»)

Режиссер «Тем больнее падать» Эймс Сэмюэль — музыкант, продюсер и младший брат Сила, когда‑то работавший над спродюсированным Джей Зи саундтреком «Великого Гэтсби». Не обошлось без Шона Картера и в этом ревизионистском вестерне: рэпер здесь и продюсер фильма, и куратор саундтрека, где полно хип-хопа и соула, но самую эффектную сцену — драки оскароносной Реджины Кинг и звезды «Атланты» Зази Битз — озвучила классика афробита. *NSYNC «Bye Bye Bye» («Красная ракета»)

Суперхит американского бойз-бенда занимает центральное место в фестивальном хите Шона Бейкера: по словам режиссера, изначально бюджет его инди-драмы о возвращающемся на малую родину порноактере не подразумевал траты на песню, но когда ее использование письменно одобрили все участники *NSYNC, на нее пришлось разориться. Помимо ставшего «гимном фильма» оригинала, в «Красной ракете» звучит кавер-версия «Bye Bye Bye» в исполнении актрисы Сюзанны Сон.

Эмилия Джонс «Both Sides, Now» («CODA: Ребенок глухих родителей»)

Исполняемая в кадре кавер-версия одной из главных песен Джонни Митчелл служит эмоциональной кульминацией духоподъемной драмы, содержание которой исчерпывающе объясняет ее российское название. В фильме «Both Sides, Now» звучит со сцены музыкального колледжа Беркли и синхронно переводится на американский язык жестов, но и в студийной версии слышно, что у актрисы Эмилии Джонс есть музыкальный бэкграунд.

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Wolf Alice «The Last Man on Earth» («Уборщица. История матери-одиночки»)

Музыкальные супервайзеры мини-сериала о буднях жертв домашнего насилия постарались на славу: каждый второй needle drop в «Уборщице» — не в бровь, а в глаз. Особенно удалась финальная сцена одного из эпизодов, где Маргарет Куолли в буквальном смысле тонет в диванных подушках под песню с прошлогоднего превосходного альбома Wolf Alice. (Интересно, что в свое время другая героиня Куолли слушала другую песню группы в великом сериале «Оставленные».)

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The Rolling Stones «She’s a Rainbow» («Тед Лассо»)

У всеми любимой — и все менее спортивной — трагикомедии нет песенных саундтреков, но вдохновленные «Тедом Лассо» многочасовые плейлисты дают знать, что музыка для сериала важна немногим менее футбола. Второй сезон подарил нам плейлист «Рой просит прощения за то, что он не понимал Кили» (Лорин Хилл, Нора Джонс и очень много Шаде) и выдающийся эпизод о вере в «ромкоммунизм» с особым акцентом на эту песню The Rolling Stones.